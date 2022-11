Gautinger Kindergartenkinder werden vorübergehend in anderen Einrichtungen untergebracht

Die Kinder des Gautinger Kindergartens „Waldstraße“ kommen vorübergehend in andere Einrichtungen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Gauting - Im Kindergarten „Waldstraße“ in Gauting stehen Sanierungsarbeiten an. Daher werden die Kinder vorübergehend in anderen Einrichtungen untergebracht. Geplant ist jeweils eine Gruppe im Hort an der Arnoldus Grundschule, dem „Montessori-Kinderhaus“ und dem Kinderhaus Argelsried unterzubringen.

Immer wieder gab es im Kindergarten Probleme mit dem Dach des ersten Bauabschnitts. In einer der stichprobenmäßigen Kontrolle des Dachtragwerks wurden dabei Schäden festgestellt, die die Gemeinde nun veranlasst noch umfangreichere Untersuchungen durchzuführen, teilt die Kommune mit. Hierfür muss die gesamte Unterkonstruktion des Daches beseitigt werden, um das Tragwerk in der nötigen Sorgfalt zu überprüfen. Aus den Ergebnissen der Begutachtung werden dann die weiteren Sanierungsschritte entwickelt.

Kindergarten-Sanierung in Gauting ist nicht bei laufendem Betrieb möglich

Da alle Decken im Gebäude überprüft werden müssen und dies nicht bei laufendem Kindergartenbetrieb möglich ist, müssten spätestens zu diesem Zeitpunkt die Kinder umziehen. Derzeit geht keine Gefahr vom Dachtragwerk aus. Ändern könnte sich dies jedoch bei Schneefall. Daher plant die Verwaltung als Gebäudeverantwortliche bereits jetzt den Umzug der Kinder, um eine geordnete Verlegung der Gruppen organisieren zu können. Denn glücklicherweise erklärten sich drei Kindereinrichtungen bereit, jeweils eine Gruppe in ihren Häusern aufzunehmen.

Bürgermeister Manfred Walter dankt örtlichen Einrichtungen für Zusammenhalt

„Wir sind dankbar, dass uns drei Kindertagesstätten in dieser Situation helfen“, erklärt Manfred Walter, Erster Bürgermeister der Gemeinde Gilching. „Ich freue mich sehr über die spontane Unterstützung der Einrichtungsleitungen und den Zusammenhalt der Kindertagesstätten untereinander“, sagt Manfred Walter und spricht den Betroffenen seinen herzlichen Dank für die Mithilfe aus und bittet für die Unannehmlichkeiten um Verständnis. Wie lange die Sanierungsmaßnamen dauern ist derzeit noch nicht absehbar. Die Verwaltung geht im besten Fall von einem halben bis dreiviertel Jahr aus. (kb)