Gautinger Polizei beendet erneut Fahrt eines Packetausfahrers

Packetfahrer aus dem Verkehr gezogen - dann musste die gesamte Fracht umgeladen werden. © Panthermedia

Gauting - Nachdem die Gautinger Polizei erst vor wenigen Wochen einen unter Drogen stehenden Fahrer eines Paketdienstes aus dem Verkehr gezogen hatte, kam es erneut zu einem Vorfall.

Dieser führte im Anschluss zu einer größeren „Umladeaktion“ des betreffenden Logistikunternehmens. Zunächst war der Fahrer eines 3,5 Tonnen Lkws eines Paketdienstes gegen 15.30 Uhr einer uniformierten Streife in der Starnberger Straße aufgefallen, weil er so mit seinem Handy in der Hand beschäftigt war und die an ihm vorbei fahrende Streife zunächst gar nicht bemerkte. Daher wurde er im Anschluss wegen dieses Handyverstoßes umgehend einer Kontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Überprüfung seines Führerscheins auf der Gautinger Dienststelle stellten die Polizisten dann zu ihrem Erstaunen fest, dass gegen den 27-jährigen in München wohnhaften Mann ein sofort zu vollziehendes Fahrverbot vorlag. Sein Führerschein wurde daher sichergestellt und damit gleichzeitig eine Weiterfahrt des Fahrers unterbunden.

Zwischenzeitlich wurde von dem Paketdienstleister ein weiterer Klein-Lkw zur PI Gauting beordert, um die komplette Fracht aus dem ersten Fahrzeug dorthin umzuladen. Damit wurde sichergestellt, dass auch sämtliche Pakete aus dem „liegengebliebenen Fahrzeug“ noch am selben Tag ihre Adressaten erreichen konnten.

Erst gegen 21.30 Uhr erschien ein Ersatzfahrer und holte den vor der Gautinger Inspektion abgestellten Paketdienst-Lkw ab.