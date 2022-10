Gautinger Polizei bekommen ein neues Domizil

Inspizieren die Baustelle an der Ammersee- und Pentenrieder Straße: (v.l.) Polizeipräsident Günther Gietl, Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Die Stimmkreisabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hüttig, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Dienststellenleiter Andreas Ruch. © Innenministerium

Gauting – Die Polizeiinspektion in Gauting bekommt ein neues Dienstgebäude. Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner informierte heute im Beisein von Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, der für den Landkreis Starnberg zuständigen Abgeordneten Dr.Ute Eiling-Hüttig und Polizeipräsident Günther Gietl über den Baubeginn an der Ammersee- Ecke Pentenrieder Straße.

„Die Bagger rollen bereits. Mit einer Gesamtbausumme von 8,6 Millionen Euro schaffen wir für die Polizeiinspektion Gauting moderne Räumlichkeiten, die maßgeschneidert auf die polizeilichen Anforderungen beste Arbeitsbedingungen bieten“, betonte beim Ortstermin Innenstaatssekretär Sandro Kirchner. Läuft alles nach Plan, ziehen Ende 2024 die heute rund 35 Beschäftigten der Gautinger Polizei in das neue Polizeigebäude ein.



Die Polizeiinspektion Gauting ist derzeit zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Gauting unzweckmäßig und beengt in einem von der Gemeinde Gauting angemieteten Gebäude untergebracht. „Die Bausubstanz des 1937 errichteten Anwesens ist dem Alter entsprechend verbraucht. Der Gebäude- und Raumzuschnitt entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein modernes und zweckmäßiges Polizeidienstgebäude. Bei dem neuen Standort handelt es sich um ein von der „Immobilien Freistaat Bayern“ erworbenes Grundstück am Ortseingang der Würmtalkommune. Der hochmoderne Neubau besteht aus einem dreigeschossigen Hauptgebäude sowie Nebenanlagen mit fast 700 Quadratmetern Nutzungsfläche. „Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Gauting dürfen sich über ein Gebäude freuen, das nicht nur durch sein ausgewogenes Raumkonzept, sondern auch durch städtebauliche Qualität überzeugt“, betonte der Staatssekretär.