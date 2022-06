Gautinger Polizei gehen Promillesünder ins Netz

Am frühen Abend des gestrigen Donnerstags zog die Gautinger Polizei kurz nacheinander zwei erheblich alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 17.45 Uhr stoppte eine Streife auf der Staatstraße 2349 zwischen Unterbrunn und Gauting die Fahrerin eines Mercedes, nachdem die Fahrweise der Frau das geschulte Auge und somit die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich gezogen hatte.

Bei der anschließenden allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Kollegen im wahrsten Sinne des Wortes auch den richtigen Riecher hatten, als sie nämlich deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren feststellen konnten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab bei der 43-jährigen Frau aus Gauting kurze Zeit später einen Wert von 2,08 Promille. Ihr Fahrzeug musste die Frau in der Folge stehen lassen und die Polizisten ins nahegelegene Klinikum Fünfseenland zur notwendigen Blutentnahme begleiten. Der Führerschein der Mercedesfahrerin wurde sichergestellt, aufgrund des über 2 Promille liegenden Promillewertes ist von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen, was in der Konsequenz einen 18 monatigen Führerscheinentzug und eine empfindliche Geldstrafe für die Gautingerin nach sich ziehen dürfte.

Gegen 18.45 Uhr ereignete sich ein zweiter Fall, bei welchem es die Gautinger Polizei mit einem ähnlich hohen Promillewert eines Verkehrsteilnehmers zu tun bekam. Zunächst war ein 46-jähriger Mann aus Gilching die Buchendorfer Straße in Fahrtrichtung Buchendorf gefahren, als er auf Höhe der Frühlingsstraße von der Fahrbahn abkam und anschließend sein Fahrzeug, einen Seat auf den Grünstreifen neben dem Gehweg hineinmanövrierte. Dort befindet sich eine Parkbank, die von einer Steinmauer und einem Mülleimer umgeben ist. Der Gilchinger fuhr auf dem Grünstreifen weiter und kollidierte in der Folge mit dem Mülleimer und der Steinmauer. Anschließend gelang es ihm sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu steuern und sich somit unerlaubt vom Unfallort zu entfernen.

Ein 19-jähriger Münchner wurde Zeuge der geschilderten Situation und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte eine zweite Streife der Gautinger Polizei den Seat in der Nähe der Unfallörtlichkeit feststellen und anhalten. Auch in diesem Fall kam den Streifenbeamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen, der sich beim Atemalkoholtest mit beachtlichen 2,12 Promille bestätigte und dasselbe Procedere wie im ersten Fall mit einer Blutentnahme im Krankenhaus und einer Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog.

Der verunfallte Seat war aufgrund starker Beschädigungen im Frontbereich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw dürfte sich auf gut 6000 Euro belaufen .Gegen den Pflegehelfer aus Gilching wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

