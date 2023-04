Gautinger Polizei nimmt Hotel-Betrüger in Gilching fest

Ein Hotelbetrüger, der sich einmietet und nach ein paar Tagen verschwindet, ohne zu bezahlen, ging der Polizei Gauting ins Netz. © rilueda/panthermedia

Gilching - Am Sonntag rief die Inhaberin eines Hotels an der Gilchinger Talhofstraße bei der Gautinger Polizei an und teilte mit, dass sie kurz zuvor von einem anderen Hotel am Wörthsee eine Warn-Email über einen Einmietbetrüger erhalten habe. Dieser habe sich jetzt bei eingemietet.

Dabei soll es sich um einen 28-jährigen Kroaten handeln, der sich zuvor vom 2. bis 17. April in diesem Hotel eingemietet hatte und am 15. April, ohne die Rechnung in Höhe von knapp 1.100 Euro zu begleichen, sich einfach verabschiedet hatte. Am selben Tag, am Samstag, 15. April, sei der mutmaßliche Betrüger dann in ihrem Hotel in Gilching unter demselben Namen wieder eingecheckt. Er gab zudem an, dass er zusammen mit seinem Vater, der heute kommen sollte, im besagten Hotel an der Talhofstraße bis zum 26. April bleiben wolle.

Vorläufige Festnahme

Die Gautinger Polizei schickte sofort eine Streife in das Gilchinger Hotel und konnte den Mann in seinem Zimmer antreffen. Dem ziemlich verdutzten Mann wurde umgehend die vorläufige Festnahme erklärt und er musste die Streife auf die Gautinger Wache begleiten. Die verständigten Kollegen in der Polizeiinspektion Herrsching führten weiter eine Lichtbildvorlage mit der geschädigten Hotelinhaberin aus Wörthsee durch, die den Betrüger kurze Zeit später eindeutig identifizieren konnte.

Der 28-jährige Kroate führte weder Bargeld noch eine Bankkarte mit sich. Somit hätte der Mann das Hotelzimmer in Gilching gar nicht bezahlen können, so dass er der Gilchinger Hotelinhaberin eine Rechnung von 140 Euro schuldig blieb. Wie sich bei der polizeilichen Recherche herausstellte, beging der dreiste Betrüger noch mindestens eine weitere Tat nach demselben Muster, als er sich von 17. bis 24. März in einem Rosenheimer Hotel einmietete und dort ebenfalls die Rechnung in Höhe von über 1.000 Euro einfach nicht beglichen hatte.

Der zuständige Jourstaatsanwalt ordnete für den heutigen Nachmittag die Vorführung des Betrügers beim Ermittlungsrichter in München an, so dass der Mann die vergangene Nacht und den heutigen Vormittag in der kargen Haftzelle der Polizeiinspektion Gauting verbringen musste.