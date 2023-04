Gautinger Polizei stoppt Harley-Fahrer mit 133 km/h

Teurer Ausflug: Ein Harley-Fahrer ist mit schlappen 133 km/h in den „Blitzer“ gesaust. 70 waren erlaubt. © PantherMedia/manfredxy

Gauting - Schlappe 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot - soviel kostete einem 37-jähriger Kölner Biker seine Spritztour mit einer gemieteten Harley Davidson am vergangenen Freitag, dem Tag des bayernweiten Blitzermarathons.

Auch die Gautinger Polizei beteiligte sich mit einer außerörtlichen Kontrollstelle auf der Staatsstraße 2063 in Richtung Gauting an der Verkehrsüberwachung. Besonders erwähnenswert ist, dass gegen 11.45 Uhr der Kölner Motorradfahrer an der Gautinger Lasermessstelle in der Gegenrichtung nach Starnberg vorbeifuhr, so dass er zunächst nicht im Fokus der Geschwindigkeitsmessung stand. Aufgrund des eindeutig wahrnehmbaren Beschleunigungsgeräusches der Harley wurde er jedoch durch den Gautinger Messbeamten, der aufgrund der Akustik sofort die Position mit seinem Lasergerät wechselte, mit stolzen 133 Stundenkilometer bei erlaubten 70 km/h gemessen. Eine uniformierte Streife der PI Gauting, die sich zufällig in der Nähe der Kontrollstelle befand, nahm umgehend die Verfolgung des Harleyfahrers auf und konnte ihn mit Blaulicht und Anhaltesignalen nach der sogenannten Heidekurve im Würmtal stoppen.

An der „Heidekurve“ gestoppt

Der Kölner gab an, eine harte Arbeitswoche gehabt zu haben (jeden Tag 12 bis 13 Stunden Arbeit) und daher wollte er am ersten sonnigen Tag der Woche einen schönen Ausflug mit einer extra gemieteten Harley machen. Nachdem er jedoch kein Radio, sondern nur Streaming Dienste hörte, wusste er nichts vom 24-Stunden Blitzermarathon in Bayern. Umso größer war seine Bestürzung über die für ihn unerfreuliche Mitteilung, dass ihm aufgrund seines zu schnellen Fahrens vermutlich ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot ins Haus stehen werden.