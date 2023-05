Gautinger Polizei und Feuerwehr retten Biber aus misslicher Situation

Ab in die Box: Polizei und Feuerwehr in Gauting mussten diesen Dienstag einen völlig erschöpften Biber aus einer Tierfgarage retten. Dorthin hatte sich das Tier verirrt. © Polizei Gauting

Gauting - Nachdem die Gautinger Polizei erst vergangene Woche eine Katze von einem Baum retten konntte, stand am vergangenen Dienstag der nächste tierische Einsatz an. Diesmal ging es um einen verirrten Biber.

Am Dienstag gegen 10 Uhr ging die Nachricht einer Hausmeisterin einer Wohnanlage an der Parkstraße ein, sie meldete einen Biber, der sich in der dortigen Tiefgarage des Wohnblocks verirrt hatte. Eine Streifenbesatzung rückte aus und sicherte in der Tiefgarage das sichtlich erschöpfte Tier mit dem Wäschekorb der Hausmeisterin bis die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Gauting mit dem entsprechenden Equipment am Einsatzort eingetroffen waren.



Die Feuerwehrleute konnten das Tier mit Hilfe eines Kescher davon überzeugen, dass es zu seinem eigenen Schutz den Standort Tiefgarage zunächst gegen eine große blaue Transport-Box eintauschen musste. Anschließend wurde das Tier mit einem großen Feuerwehrauto zum Grubmühler Feld gefahren und dort am Fuchssteg in eine für ihn passende Umgebung direkt an der Würm in die Freiheit entlassen.