Gautinger Schütze Matthias Plöscher qualifiziert sich für die WM

Teilen

Schützenmeister Markus Gschwendtner von den Germania Schützen Gauting (v.l.) ehrt Leopold Simon, Andrea Hausner und Kerstin Steet für langjährige Vereinstreue. © Germania Schützen

Gauting - In allen sieben Disziplinen der 25-Meter-Wertung schafft es der Germania Schütze Matthias Plöscher aus Gauting auf den ersten Platz. Damit sichert er sich nicht nur die Vereinsmeisterschaft sondern qualifiziert sich auch für die Weltmeisterschaft.

Bei der Endfeier der Germania Gauting wurden wieder mehrere Wanderpokale vergeben. Den Steinberger Pokal sicherte sich Franz Wartner, den Luftpistolenwanderpokal gewann Markus Gschwendtner und Andrea Hausner konnte sich für ein Jahr über den Gewinn der König Ludwig Scheibe freuen. Das diesjährige Endschiessen mit schönen Sachpreisen dotiert gewann Matthias Plöscher. Er konnte sich ebenfalls in allen sieben Disziplinen der 25-Meter-Wertungen Kleinkaliber, Sportpistole, Gebrauchspistole, Gebrauchsrevolver, Vorderladerpistole, Vorderlader-Revolver und Steinschlosspistole überlegen die Vereinsmeisterschaft sichern. Mit seinen herausragenden Ergebnissen in diesen Disziplinen hat er sich für die diesjährige Weltmeisterschaft, die nach 10 Jahren Pause wieder in Deutschland, nämlich in Pforzheim, stattfindet als Newcomer einen Startplatz gesichert.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Zum Schluss konnte Schützenmeister Markus Gschwendtner noch verdiente Schützinnen und Schützen für ihre langjährige Treue zum Verein ehren. Kerstin Steet und Leopold Simon (langjähriger Sportleiter) für 40 Jahre und die 2. Schützenmeisterin Andrea Hausner für 25 Jahre. (kb)