Gedenkveranstaltung auf dem Starnberger Kirchplatz:

„Schicksalstag der Deutschen“

Von: Lisa Livancic

V.li.: Stefan Komarek, Tamas Czopf, Rainer Hange, Christiane Falk, Elisabeth Carr, Sissi Fuchsenberger, Friedrike Hellerer, Georg Scheitz, Kerstin Täubner-Benicke, Johannes de Fallois und Martina Neubauer konnten mit der Gedenkveranstaltung am Starnberger Kirchplatz ein sehr bedeutendes und bewegendes Ereignis schaffen und einen perfekten Platz zum Austausch bieten. © Lisa Livancic

Starnberg – Am Mittwochabend lud der Starnberger Dialog um 17 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Kirchplatz ein. Über 50 Menschen kamen, um gemeinsam für die Demokratie und den Frieden auf der Welt einzustehen. Thema der Veranstaltung waren unter anderem der Ukraine-Krieg und die Gefährdung der Demokratie. Für die musikalische Untermalung sorgte Stefan Komarek mit der Klarinette.

„Der 9. November 1938 war ein Tag in einer Reihe von Tagen, an dem der Nationalsozialismus sein schreckliches Gesicht zeigte“, so Georg Scheitz, stellvertretender Landrat. An diesem Tag – der Reichspogromnacht – wurden zahlreiche Synagogen und jüdische Versammlungsstätten in Deutschland zerstört und über 8000 Geschäfte demoliert und beraubt. Doch auch in der heutigen Zeit erleben wir, dass der Frieden, den wir über so lange Jahre aufgebaut haben, nicht selbstverständlich ist. „Wir haben uns darauf ausgeruht, dass schon alles gut geht“, so Scheitz weiter. Alle müssten dafür sorgen, dass die Demokratie erhalten bleibe und zeigen, dass die demokratische Grundordnung sehr wichtig sei.

Vom Ukraine-Krieg geprägt

Aus aktuellem Anlass trugen Elisabeth Carr, die bekannte Kunstvermittlerin und -gestalterin, und Friedrike Hellerer, Starnbergs Kreisarchivarin, zwei Gedichte von ukrainischen Autorinnen vor. Die ganze Veranstaltung war dieses Jahr sehr geprägt von dem Ukraine-Krieg und so wurde auch den Flüchtenden gedacht. Aber auch die Menschen, die Flüchtende mit offenen Armen empfangen und diejenigen, die kämpfen, um die Freiheit zu erreichen und dafür sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, wurden thematisiert. Ein wichtiger Wert, um den Frieden zu erhalten sei dabei im Dialog zu bleiben und die gegenseitige Wertschätzung der Völker zu erhalten.

In schwierigen Zeiten zusammenstehen

Rainer Hange, Gründungsmitglied des Starnberger Dialogs, nannte den 9. November mit der Reichspogromnacht 1938, dem Hitlerputsch 1923 und dem Mauerfall 1989 den „Schicksalstag der Deutschen“. In seiner Rede erzählte er vom geteilten Deutschland aus seiner Sicht, da er selbst 1941 in Berlin geboren wurde und seine Familie durch die Mauer gespalten war. „Wir schickten Päckchen, […] Leckereien und Dinge, die es in der DDR nicht gab und tauschten uns brieflich aus, obwohl wir wussten, dass diese Briefe geöffnet wurden“, so Hange. Weiterhin nannte er das Ende der Diktatur in der DDR „ein erhofftes Erlebnis“ für seine Familie. Jetzt fürchtet er sich erneut um die Demokratie und den Frieden auf unserer Welt: „Mit Ausbleiben von Öl-Gas-Energie an den Westen und Drohungen mit Atombomben sollen unsere Demokratien destabilisiert, die Gesellschaft gespalten und der soziale Friede gestört werden“, so das Gründungsmitglied. Gerade wegen dem Zugewinn an „rechten Gesinnungsfreunden Russlands“ sollten die Demokratien zusammenhalten und „alles dafür tun, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet und die Stärke von Freiheit und Demokratie sich durchsetzt“, appellierte Hange. Die Moderatorin Martina Neubauer, Kreisrätin in Starnberg, mahnte, dass „wir gerade in diesen schwierigen Zeiten zusammenstehen müssen“.

„Meide das Böse und tu das Gute“

Mit Gedanken zum Psalm 34, 15 „Meide das Böse und tu das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach“, rundeten die Pfarrer Johannes de Fallois und Tamas Czopf den Abend ab. Mit einer Kerzensymbolik wurde den unterschiedlichen historischen Aspekten des 9. Novembers gedacht. Neben dem Gedenken an die 1938 in Deutschland lebenden Juden wurde auch eine Kerze für die Menschen, die sich für Frieden und Freiheit einsetzen, denjenigen, die in der Ukraine kämpfen sowie allen Gepeinigten und Verletzten in den Kriegsgebieten dieser Welt entzündet. Die letzten beiden Kerzen waren für die Menschen, die 1989 und davor den Weg der Wiedervereinigung begonnen haben und für alle, die mit Zivilcourage allem Hass und Verleumdung dieser Welt entgegentreten.