Geflüchtete in Starnberg suchen ein neues Zuhause

Von: Petra Straub

In Starnberg wird Wohnraum für zwei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine gesucht. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Starnberg - Das Netzwerk „Starnberg hilft“ mit rund 90 Ehrenamtlichen aus der Stadt sucht für zwei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine neue Unterkünfte. Ab August werden die Wohnräume gesucht, weil die Mütter mit ihren Kindern aus den bisherigen Bleiben ausziehen müssen.

Stadträtin Kerstin Täubner-Benicke, die im Stadtrat Referentin unter anderem für Integration ist, hat sich im Namen des Netzwerks der Sache angenommen und einen Aufruf gestartet. Über 300 Personen sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine in Starnberg gestrandet, schreibt sie darin. Durch die große Hilfsbereitschaft der Starnberger Bürgerinnen und Bürger seien sie vor allem in Privathaushalten und vorübergehenden Unterkünften untergebracht worden. „Manche dieser für einen kurzen Zeitraum gefundenen Lösungen gehen nun zu Ende“, so Täubner-Benicke. Daher bitten die ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit Tätigen Wohnungseigentümer, zu prüfen, ob sie leerstehende Gebäude, Einliegerwohnungen oder vorübergehend freie Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung stellen können.

Mieten könnten im Rahmen der Sozialhilfe-Grenzen durch die Ukrainerinnen gezahlt werden, so Täubner-Benicke. Auch Kurzzeitwohnangebote werden gerne angenommen. Täubner-Benicke hofft, dass für die Familien eine neue Bleibe direkt in Starnberg gefunden wird, um die Kinder nicht „aus ihren gerade erst geknüpften sozialen Netzen mit Schule und Kindergarten“ reißen zu müssen.

Vermieter wollen Wohnraum anders nutzen

Es handelt sich um zwei Mütter mit jeweils zwei Kindern, 22 und 7 Jahre sowie 16 und acht Jahre, die seit März in Ferienwohnungen in Starnberg untergebracht sind und nun ausziehen müssen. Wohnungswechsel kommen aktuell häufiger vor, so Täubner-Benicke. Manchen Vermietern wird es auf die Dauer zu eng, andere wollen in den Urlaub fahren oder einmal wieder andere Gäste empfangen. Auch Geflüchtete entschließen sich zum Standortwechsel. So sei beispielsweise eine in Starnberg untergebrachte Familie zu Verwandten nach Kanada gezogen und eine andere in den Landkreis Fürstenfeldbruck.

„Starnberg hilft“ unterstütze die Geflüchteten in jeglicher Hinsicht – beim Übersetzen, mit Sprachkursen, der Organisation von Kinderspielgruppen und ähnlichem. Wer Wohnraum anbieten oder sich informieren möchte, kann dies unter Telefon 0151/12673730 oder E-Mail kerstin.taeubner@gmail.com und auf der Homepage www.starnberg-hilft.de tun.