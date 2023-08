Geisterfahrerin in B2-Baustelle in Starnberg

Die Polizei Starnberg berichtet von einem weitgehend störungsfreien Verkehr auf der Umleitungsstrecke der B2-Baustelle. Doch nun ist es zu einem Zusammenstoß gekommen, der jedoch glimpflich endete. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Einen Verkehrsunfall verursacht eine ortskundige Autofahrerin heute Vormittag im Baustellenbereich der B2 in Starnberg. Sie weicht von der Umleitungsstrecke ab.

Grundsätzlich verläuft die baustellenbedingte Umleitung der B2 im Ortsbereich Starnberg ohne größere Störungen, berichtet die Polizei. Zu Stockungen komme es zumeist dann, wenn Autofahrer sich ihren eigenen Weg suchen und dabei von der Umleitungsstrecke abweichen. So ist es heute Vormittag passiert, als sich eine Verkehrsteilnehmerin an der Einmündung der Gautinger Straße in die Münchener Straße nicht an die vorgegebene Verkehrsführung hielt.

Auf dem Weg zur Tankstelle an der B2-Baustelle Unfall gebaut

Gegen 10 Uhr fuhr die 20-Jährige aus Friedrichshafen am Ende der Gautinger Straße nicht wie vorgeschrieben nach links sondern nach rechts in die Münchener Straße ein, um zur dortigen Tankstelle zu gelangen. Hinter ihr befand sich eine 37-jährige Autofahrerin aus Starnberger, die entsprechend der Umleitung in die Uhdestraße fahren wollte. Auf Höhe der Verkehrsinsel kam den beiden entgegen der Fahrtrichtung ein Pkw entgegen. Dessen Fahrerin, eine 76-jährige Frau aus Starnberg, auf diesem Weg in die Gautinger Straße fahren wollte. Die 20-Jährige bremste sofort ab, meinte wohl, sie habe einen Fehler gemacht und legte deshalb den Rückwärtsgang ein. Dadurch fuhr sie leicht auf die Frontstoßstange des hinter ihr stehenden Fahrzeugs. Bei der Unfallaufnahme konnte zwar kein Schaden festgestellt werden. Auf die Geisterfahrerin wird aber wohl ein Verwarnungsgeld zukommen. (kb)