Geldwechseltrick in einer Starnberger Bäckerei

Die Starnberger Polizei fahndet nach einem Geldtrickbetrüger und sucht Zeugen © Panthermedia

Starnberg - Am gestiegen Dienstag gegen 12.30 Uhr ging ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in Starnberg. Er gab vor ein Baguette kaufen zu wollen, das die Verkäuferin ihm einpackte. Der Täter zahlte mit einem 50 Euro-Schein. Die Angestellte gab ihm sein Wechselgeld.

Der Unbekannte gab dann an, das Baguette doch nicht mehr zu wollen und verlangte nach seinem 50 Euro-Schein. Die Verkäuferin gab ihm dann den Schein zurück. Der Täter drehte sich kurz um und zeigte der Angestellten einen 10 Euro-Schein. Er gab vor, nur 10 Euro zurückbekommen zu haben. Die Angestellte gab ihm daraufhin einen 50 Euro-Schein und nahm die 10 Euro zurück. Der Unbekannte verließ daraufhin den Laden. Bei einer Überprüfung der Kasse stellte die Verkäuferin dann eine Differenz von 40 Euro fest und verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Unbekannten konnte dieser bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Starnberg unter 08151/3640 zu melden.