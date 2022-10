Gemeinde Berg: Bei Zusammenstoß im Gegenverkehr verletzen sich drei Personen

Teilen

Von Bachhauserwies Richtung Walchstadt ist ein Autofahrer unterwegs. Er kommt auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Fahrzeug. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Berg - Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei Berg in Richtung Walchstadt unterwegs und gerät kurz nach dem Ortsschild auf die Gegenfahrbahn. Dort stößt er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag, 30. Oktober, gegen 15.10 Uhr. Der Mann aus Stuttgart fuhr mit seinem Pkw die Straße bei Berg von Bachhauserwies in Richtung Walchstadt und kam aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr.

Nach dem Unfall müssen zwei Frauen aus Berg und Gauting ins Krankenhaus

Dortr kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 60- jährigen Frau aus Berg. Die Frau und ihre Beifahrerin, eine 57- jährige Frau aus Gauting, kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher gab zwar anfangs an, keine Verletzungen zu haben, nachdem er aber vom Rettungsdienst untersucht worden war, stellten diese fest, dass doch der Verdacht eines Schädel- Hirn- Traumas bestand.

Unfallverursacher wird ins Krankenhaus geflogen

Er wurde dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. (kb)