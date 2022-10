Gemeinde Herrsching trifft Entscheidung zum Christkindlmarkt und zur Weihnachtsbeleuchtung

Von: Petra Straub

Die Gemeinde Herrsching hat sich entschieden. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich - zumindest teilweise - auf weihnachtliches Flair in der Gemeinde freuen. (Symbolfoto) © Wolfgang Spitzbart / Imago Images

Herrsching – Krieg und Energiekrise – wie soll sich eine Kommune in dieser Situation verhalten? Den Christkindlmarkt ausfallen lassen, um Energie zu sparen und ein Zeichen zu setzen? Auf die weihnachtliche Beleuchtung in den Straßen und auf Christbäume verzichten? Der Gemeinderat hat am Montagabend eine Entscheidung getroffen.

Intensiv diskutierten die Ratsvertreter das Thema bei der jüngsten Zusammenkunft und kamen einstimmig überein, den Christkindlmarkt nach zwei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder durchzuführen. Bürgermeister Christian Schiller rechnete vor, wieviel Geld der Markt alljährlich kostet und sprach von einer Summe von rund 30.000 bis 32.000 Euro. Die Stromkosten belaufen sich dabei auf rund 500 Euro, so Schiller.

Einerseits müsse die Kommune ihre Investitionen drosseln, da gehe es im neuen Haushaltsjahr auch um die Zuschüsse für die Vereine. Andererseits seien manche Vereine auf die Einnahmen durch den Verkauf beim Christkindlmarkt angewiesen. Trend sei, dass kommunale Christkindlmärkte in diesem Jahr häufig abgesagt und gewerbliche Märkte meist durchgeführt würden.

Christkindlmarkt in Herrsching ist ein Ort der Begegnung

Der Markt werde als Begegnungsstätte gebraucht, argumentierte Alexander Keim (FDP) für die Durchführung des Christkindlmarkts am dritten Adventswochenende in gewohnter Form. Das sieht auch Dr. Rainer Guggenberger (Bürgergemeinschaft) so. Anke Rasmussen (Grüne) kann sich einen etwas kleineren Markt mit Musik, Nikolausbesuch und kurzen Andachten ebenfalls gut vorstellen.

Sind die Stand-Betreiber auch dieses Jahr an einer Teilnahme interessiert?

Nach dem Interesse seitens der Standbetreiber fragte Wolfgang Schneider (SPD). Zwei Vereine hätten dieses Jahr kein Interesse, hieß es. Mehr Kerzen als elektrisches Licht zur Beleuchtung des Marktes zu verwenden, schlug Gertraud Köhl (Grüne) vor und Hannelore Doch (CSU) verwies auf den Markt in Dießen, der bei der Durchführung ohne elektrisches Licht auskomme. Geplant ist, den Markt wie gewohnt am Samstag, 10. Dezember, 14 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 11. Dezember, 12 bis 20 Uhr stattfinden zu lassen.

Die weihnachtliche Straßenbeleuchtung entfällt in diesem Jahr

Beleuchtete Christbäume wird es in Herrsching und den Ortsteilen an den gewohnten Stellen geben, entschied die überwiegende Mehrheit (21:2) des Ratsgremiums. Die weihnachtliche Straßenbeleuchtung hingegen entfällt. Das Votum gegen die Weihnachtsbeleuchtung an den Straßen war mit 12:11 Stimmen knapp. Bürgermeister Christian Schiller erläuterte, dass die Weihnachtsbeleuchtung mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt und das Anbringen einer Zeitschaltuhr für die Weihnachtsbeleuchtung „ein zu hoher Aufwand“ sei.

Stimmen aus dem Gemeinderat Herrsching

„Wir werden die Welt nicht retten, wenn wir die Lampen einsparen, es ist jedoch eine Symbolik“, so Thomas Bader (CSU). Die Grünen im Gremium appellierte für den Verzicht. Gerd Mulert schlug vor, statt der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung ein paar Weihnachtsbäume mehr aufzustellen. Dafür gibt es jedoch laut Schiller keine Lichterketten. Deshalb wird es auch in diesem Jahr beleuchtete Weihnachtsbäume nur an den gewohnten Stellen - am Kurparkschlösschen, in Widdersberg, Breitbrunn, am Kindergarten und am Rathaus geben.