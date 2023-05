Gemeinde Tutzing informiert über Neubaupläne am Bareisl

In Tutzing soll gebaut werden. Über das geplante Wohnbauprojekt mit 21 Mietwohnungen informiert die Gemeinde im Rathaus. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Tutzing - Bürgerinnen und Bürger aus Tutzing können sich am Donnerstag, 1. Juni, über die Neubaupläne am Bareisl in Tutzing informieren.

Die Gemeinde lädt um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum beabsichtigten Neubau am Bareisl in Tutzing ins Rathaus

ein. „Die Neubaupläne der Eigenheimbau GmbH für ein Wohngebäude mit 21 Mietwohnungen am Bareisl in Tutzing haben bei den Bewohnern der Siedlung zu Irritationen und Verärgerung geführt“, erklärt die Gemeinde.

Gemeinde Tutzing stellt Planung vor

Daher möchte möchte sie alle Interessierten über das Bauprojekt informieren. Die Gemeinde wird dabei die beabsichtigte Planung vorstellen und die baurechtliche Situation und Beurteilung erläutern. (kb)