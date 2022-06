Gemeinde Weßling ergattert sich „Filetgrundstück“ in Oberpfaffenhofen

Politik

Oberpfaffenhofen – Und plötzlich ging es sehr schnell: Nur wenige Stunden nachdem Michael Sturm den Vertrag unterschrieben hatte, verkündete der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Kauf des Grundstück an der Argelsrieder Straße 1. Damit ist die Gemeinde Weßling stolze Besitzerin des rund 4800 Quadratmeter großen Areals im Zentrum Oberpfaffenhofens – und kann die Entwicklung in der Ortsmitte steuern.

Florian Zarbo sprach von einem „Filetstück in Oberpfaffenhofen“. Einem Filetstück in direkter Nachbarschaft vom alten Rathaus in Oberpfaffenhofen, das schon in Gemeindebesitz ist. „Damit haben wir ein Entwicklungspotential von insgesamt 5711 Quadratmeter“, ergänzte der Vorstand des Kommunalunternehmens Weßling. Im Januar dieses Jahres redeten sich die Räte im Bauausschuss bereits ob eines Bauantrags für dieses Grundstück die Köpfe heiß, woraufhin sie eine Veränderungssperre und eine Vorkaufssatzung erließen. Im März brütete die Ratsrunde erneut über einem Antrag des Eigentümers, der auf dem Areal eine Tiefgarage und 38 Wohneinheiten erstellen wollte – und kein Raum für Gewerbe. Damals ermahnte Andres Lechermann (CSU): „Wir müssen aufpassen, dass wir keine Schlafgemeinde werden.“ Damit verwies er auf das Ladensterben, das in der Mitte Oberpfaffenhofens um sich greift. Einst zog sich an der Gautinger Straße der Obst- und Gemüseladen zurück, kürzlich gab der Musiker Erik Berthold sein Musikgeschäft und das Café auf und jetzt muss auch die Metzgerei aus ihren Räumlichkeiten ausziehen. Ein Szenario, das sich im direkten Umfeld der Argelsrieder Straße 1 abspielte. Geblieben ist noch die Bäckerei – und der Gasthof Il Plonner gleich gegenüber vom alten Rathaus.

„Wir wollen auf dem erworbenen Grundstück Dinge entwickeln, die dem Ort gut tun“, freute sich Bürgermeister Michael Sturm auf Rückfrage über den Kauf und avisierte „ein gutes Konzept“, das Verwaltung und Gremium auf den Weg bringen wollten. Ideen gibt es schon einige. Ein Gewerbe in welcher Form auch immer – und „primär wollen wir bezahlbaren Wohnraum schaffen“, so Sturm. Eine Maßnahme, die durch den Freistaat Bayern gefördert wird.

Sturm könnte sich darauf unter anderem altengerechte Wohneinheiten vorstellen. „Beispielsweise für Senioren, die ihr Haus anschließend dem Nachwuchs überlassen.“

Bislang sind das noch alles vage Gedankenfetzen. „Wir werden in der Klausurtagung am 20. Juli darüber reden“, kündigte Sturm an. Und anschließend im Gemeinderat beziehungsweise im Ausschuss für Ortsentwicklung. Geplant sei daraufhin ein Architektenwettbewerb, verkündete Zarbo. Im Rahmen der Klausur wird auch generell über einen „Rahmenplan für Oberpfaffenhofen Mitte“ gesprochen, der einen Umgriff nördlich um die Argelsrieder Straße 7 und 14, östlich um die Gautinger Straße 77 und 82 und südlich um die Gautinger Straße 70 und der Ettenhofener Straße 3 hat. Einstimmig hatten sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung für diesen Rahmenplan ausgesprochen, in dem die Kommune Bebauungsziele für die zukünftigen Bauwerber definiert.