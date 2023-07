Gemeinderat Herrsching sagt Günther Pausewang zum Abschied Danke

Von: Petra Straub

Teilen

„Ich bin dann mal weg“, sagte der Geschäftsleiter der Gemeinde Herrsching. Zum 1. September verabschiedet er sich offiziell in den Ruhestand. © Michèle Kirner

Herrsching – Während der Herrschinger Gemeinderat tagt, werden im Hintergrund Geschirr, Getränke und Häppchen für die Abschiedsfeier für Geschäftsleiter Günther Pausewang vorbereitet.

Am Montag war er das letzte Mal in seiner Dienstzeit im Rathaus Herrsching bei einer Gemeinderatssitzung dabei (wir berichteten). Das nahmen seine Wegbegleiter zum Anlass, ihm Dank auszusprechen.

Während seiner 37-jährigen Amtszeit in Herrsching habe er bei Sitzungen nur einmal gefehlt, erinnerte Bürgermeister Christian Schiller. Und das auch nur, weil diese kurzfristig in seinen Urlaub verlegt worden sei. Er habe in „sehr, sehr vorbildlicher Weise“ gewirkt und sei stets zuverlässig, hilfsbereit, freundlich und ansprechbar gewesen. Das bestätigen die Räte mit Applaus.

Herrschinger Gemeinderäte

„Du wirst uns abgehen“, sagte Thomas Bader (CSU-Fraktion), der Pausewang einen Geschenkkorb überreichte. Anke Rasmussen (Grüne) dankte für die Geduld bei schwierigen Themen und „die absolut tolle Zusammenarbeit“. Christiane Gruber (Bürgergemeinschaft) schloss sich dem Dank an, ebenfalls Hans-Herman Weinen (SPD), der Pausewangs Unaufgeregtheit lobte und die gute Vorbereitung der Sitzungsthemen erwähnte. Als „hochprofessionell“ bezeichnete Alexander Keim von der FDP Günther Pausewangs Arbeit, die selbst beim Bürgermeister-Wechsel in Herrsching für Verlässlichkeit gesorgt habe.

„Ich bin dann mal weg“, gab sich Günther Pausewang zum Abschied gelassen, bevor er gemeinsam mit Bürgermeister und Gemeinderatsmitgliedern Prosecco und Schnittchen genoss. auch er dankte seinen Weggefährten für die gute Zusammenarbeit. „Man sieht sich, dann sehen wir weiter!“

Lesen Sie auch: www.merkur.de/lokales/starnberg/kreisbote/jetzt-will-guenther-pausewang-kochen-gaertnern-und-reisen-92422027.html