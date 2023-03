Informationsabend über Klinikbau in Herrsching am 19. April

Gemeinderat Herrsching stellt Bebauungsplan für geplanten Klinik-Neubau auf

Von: Petra Straub

Teilen

Ein weiterer Schritt in Richtung Klinik-Neubau in Herrsching: Am nördlichen Ortsrand (etwa auf dem landwirtschaftlich bewirtschafteten Feld) sollen die bestehenden Kliniken in Herrsching und Seefeld unter einem Dach vereint werden. Foto: Wipfler Plan © Wipfler Plan

Herrsching/Landkreis – Wie wird das neue Krankenhaus in Herrsching aussehen? Wie groß wird es und was wird darin untergebracht? Ein Einblick wurde in Herrsching bei der Aufstellung des Bebauungsplans gewährt. Bürger können sich am 19. April informieren.

Bei der kürzlich stattgefundenen Gemeinderatssitzung votierte das Gremium ohne große Diskussion für die Aufstellung des Bebauungsplans „Klinik Seefeld/Herrsching“ am nördlichen Ortsrand der Gemeinde. Die Klinik soll westlich der Ortsdurchfahrtsstraße bei der Firma Heine Optotechnik entstehen.

Bereits im Januar 2022 fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss darüber, einen Bebauungsplan für das Millionenprojekt des Landkreises zu erarbeiten. Aktuell sei „die Planung sehr weit gediehen“, so Bürgermeister Christian Schiller. Doch „die Zeitschiene sitzt uns im Nacken“, sagte er, etwa weil staatliche Fördermittel voraussichtlich nur bis 2024 fließen. Andreas Pabst vom Büro Devan Friedenberger Architekten stellte die Planung im Beisein zahlreicher Fachplaner vor. 14 gemeindliche Grundstücke, die L-förmig angeordnet sind, werden für das Bauprojekt gebraucht, das die internistische Schindlbeck-Klinik Herrsching und die chirurgische Klinik Seefeld nördlich des Wohngebiets in der Goethestraße unter einem Dach zusammenführen soll. Zudem sind dort ein externes Medizinisches Versorgungszentrum und eine Rettungswache geplant. Durch die Zusammenlegung der Kliniken soll „ein zukunftsfähiger Klinikstandort“ geschaffen werden, so ist es in den Planungsunterlagen vermerkt. An den bestehenden Standorten in Herrsching und Seefeld seien die „Potenziale baurechtlich begrenzt“, weshalb das Landratsamt Starnberg eine Zusammenlegung der Standorte und einen Neubau beschlossen habe. Aufgrund der guten Verkehrsanbindung und der verfügbaren Flächen sei der Standort im Herrschinger Norden „besonders geeignet“. 200 Betten soll die Klinik enthalten und die Gesundheitsversorgung des westlichen Landkreises sichern, zudem Operationssäle, Notaufnahme, Apotheke und Verwaltungsräume.



Informationsabend über Klinikbau in Herrsching am 19. April

Das Plangebiet ist 26.200 Quadratmeter groß, 10.000 Quadratmeter beträgt die maximale Baufläche, 90 Prozent das mögliche Maß der Versiegelung, was zu Nachfragen führte, das dies den üblichen Wert überschreitet. Die ackerbaulich genutzte Fläche befindet sich in etwa in 500 Meter Entfernung zum Moorgebiet des sensiblen Herrschinger Mooses. Hangwälder östlich der Zufahrt sind als FFH- und Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen.



Zur Einschätzung des natur- und artenschutzfachlichen Potentials der Fläche und des Umfelds wurde eine Ortsbegehung durchgeführt, zudem wurden bereits entsprechende Gutachten erstellt, die zur Bestandsaufnahme relevanter Aspekte des Umweltzustandes herangezogen werden. Die Umsetzung der Planung hat laut Umweltbericht eine „geringe Bedeutung für den Naturhaushalt“. Sie bedeuteten „keine Beeinträchtigung“ hinsichtlich des Artenschutzrechts, ergänzte Pabst. Schalltechnische Untersuchungen laufen aktuell noch.



Zwei Kliniken in einer und ein Medizinisches Versorgungszentrum

Auf dem massiv bebauten Grundstück mit Vorplatz ist „eine qualitätvolle Freiraumgestaltung“ mit Baumpflanzungen und Gründächern geachtet. Der Eingang des vierstöckigen und horizontal gegliederten Baus befindet sich laut Plan auf der Nordseite. Im Sockelgeschoss sollen neben Notaufnahme und Radiologie Nuklearmedizin, Labor, Personalumkleiden, Speisenversorgung und der Wirtschaftshof untergebracht werden. Im Eingangsbereich soll dieser mit dem Erdgeschoss verbunden werden, in dem Medizinisches Versorgungszentrum, Ambulanz- und Diagnostik, Arztdiensträume und Operationssäle verortet werden sollen.

200 Betten soll es im neuen Herrschinger Krankenhaus geben

Darüber sind zwei Pflegestationen mit je 33 Betten geplant sowie Dialyse-Station und Verwaltung. In den Stockwerken zwei und drei sollen drei weitere Pflegestationen sowie eine Komfortstation pavillonartig mit zugänglichen Dach- und Terrassenflächen angesiedelt werden. Die Betten-Zimmer sollen offen gestaltet werden und Ausblicke auf Natur und zum Teil bis zum Ammersee bieten. Licht soll über die Fassaden und über fünf Innenhöfe in die Räume kommen.



Klinik-Plan in Herrsching mit hohem Versiegelungsgrad

Durch die Festlegung von Ausgleichsflächen soll die Gesamtsituation von Natur und Landschaft erhalten bleiben. Der Bedarf hierfür liegt bei 10.500 Quadratmetern. Im Zuge des Bebauungsplan-Beschlusses wurde bei der Gemeinderatssitzung auch der Flächennutzungsplanänderung im Baubereich mit einer Gegenstimme (Johannes Puntsch/FDP) zugestimmt. Das Bebauungsplanverfahren soll te bis Anfang 2024 abgeschlossen sein. Am Mittwoch, 19. April, 18 Uhr besteht bei einer Infoveranstaltung in der Martinshalle (Martinsweg 8) die Möglichkeit, sich über das Bauprojekt in Herrsching zu informieren. Dabei werden Planungen und Bürgerbeteiligung vorgestellt sowie Fragen beantwortet.