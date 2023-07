Gemeinsam für Wild- und Honigbienen: Bezirk zeichnet Starnberg und Weßling aus

Von: Oliver Puls

Bienen im Blick: Die Stadt Starnberg und die Gemeinde Weßling haben dafür eine Auszeichnung vom Bezirk erhalten © PantherMedia

Starnberg/Weßling – Zum dritten Mal hat der Bezirk Oberbayern oberbayerische Städte und Gemeinden mit dem Titel „Bienenfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet. Die Preise gingen für ihr Engagement auch in den Landkreis Starnberg: Gewürdigt wurden die Kreisstadt Starnberg und die Gemeinde Weßling.

Die zwei Gemeinden wurden von der Jury aus Fachleuten und Mitgliedern des Bezirkstags für eine Anerkennung ausgewählt, weil sie mindestens die Grundanforderungen für den Preis Bienenfreundliche Gemeinde realisiert haben.



Folgende Kriterien muss eine Kommune mindestens erfüllen, um eine Anerkennung zu erhalten: Gemeindeflächen wie Verkehrsinseln oder Streuobstwiesen müssen bienen- und insektenfreundlich bepflanzt sein. Alle landwirtschaftlichen Flächen im Besitz der Kommune müssen extensiv, bienenfreundlich und ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bewirtschaftet werden. Die Grünstreifen an gemeindeeigenen Straßen müssen bienenfreundlich behandelt werden und die Beleuchtung insektenfreundlich sein. Und schließlich muss die Gemeinde der örtlichen Imkerschaft Plätze zum Aufstellen von Bienenhäusern und Bienenvölkern zur Verfügung stellen. „Wir alle wissen vom Bienen- und Insektensterben und den damit verbundenen Folgen für Pflanzen, Tiere und Menschen. Gerade die Städte und Gemeinden können sehr viel für die Insektenvielfalt tun“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Preisverleihung. Die Kommunen verfügten über eigene Flächen wie Grünanlagen, Wegränder oder Verkehrsinseln und könnten sich gut mit anderen Akteurinnen und Akteuren wie Vereinen, Schulen oder Naturschutzverbänden vernetzen. „Mit 497 Gemeinden und drei kreisfreien Städten haben wir in Oberbayern 500 kommunale Player, die etwas für Biene und Co. tun können.“