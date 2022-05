Gemeinsam singen in Seefeld

In Seefeld treffen sich Chorsängerinnen und Chorsänger aus der Region und solche, die es werden möchten. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Landkreis/Seefeld – Der Bayerische Sängerbund veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Sängerkreisen Starnberg und Dreiflüsse und dem Verband der Oberpfälzer Chöre ein offenes mehrstimmiges Singen. Eines davon findet in Seefeld statt.

Eine professionelle Chorleitung studiert an einem Abend zwei Arrangements ein, die extra für diesen Anlass für den Bayerischen Sängerbund gesetzt wurden: „Bad Guy“ (Billie Eilish), Arr. Lili Sommerfeld und “Irgendwann bleib i dann dort“ (STS), Arr. Oliver Gies. Herzlich eingeladen sind Mitglieder der Chöre des Bayerischen Sängerbunds, Mitglieder der Chöre der jeweiligen Region, Sängerinnen und Sänger, die nach einem Chor suchen, mit oder ohne Chorerfahrung, jedoch mit Freude an Mehrstimmigkeit und jene Personen, die einfach einen Abend singen möchten.

Ziel ist es, den Sängern und Sängerinnen der Chöre Gelegenheit zu bieten, in größerer Runde zu singen und sich zu vernetzen. Zudem sollen Personen angesprochen werden, die im Moment chorlos oder auf der Suche nach einem Chor sind. Da keine Vorkenntnisse notwendig sind, sind auch Menschen angesprochen werden, die das Chorsingen für sich ausprobieren möchten.



Singen im Bürgerstadl in Seefeld

Neben Terminen in Regensburg am 20. Mai und Tittling am 1. Juli gibt es auch ein Singen in Seefeld am Freitag, 3. Juni, 19 Uhr unter der Leitung von Florian Wagner. Organisiert wird das Sängertreffen im Landkreis Starnbeg vom Sängerkreis Starnberg mit Simon Zeitler. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich im Bürgerstadl Seefeld, Eingang Schlagenhofer Weg. Die Veranstaltung dauert bis 22 Uhr. Die maximale Teilnehmerzahl ist 50.

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos. Für alle Veranstaltungen gilt 3G. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Bayerischen Sängerbunds www.bayerischersaengerbund.de/fortbildungen/events/chor-fuer-alle.html. Die Organisatoren freuen sich auf möglichst viele (zukünftige) Chorsänger und Chorsängerinnen. (kb)