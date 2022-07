Scharfe Kritik: Wirtschaftsminister Aiwanger über die Energiekonzepte der Bundesregierung

Von: Florian Ladurner

Bayerns Wirtschaftsminister übte im Rahmen der KWK-Roadshow, die in Pöcking und Andechs Station machte, scharfe Kritik an den Energiekonzepten der Bundesregierung. © StMWi/E. Neureuther

„Der Klimawandel wird immer sichtbarer“. Mit diesen mahnenden Worten eröffnete Dr. Robert Bartl, die von bayern innovativ - ein 1995 als neutrale Einrichtung des Freistaates Bayern gegründetes Wissenschafts-und Beratungsunternehmen - initiierte KWK-Roadshow.

Nicht zufällig haben die Organisatoren die Standorte Pöcking und Andechs als Lokalitäten für den Startschuss der Info-Tour ausgewählt, denn mit der Molkerei Scheitz gibt es im Landkreis Starnberg ein Unternehmen, dass sich den Themen Klimaneutralität und integrierte Energieversorgung verschrieben hat.

KWK steht für Kraft-Wärme-Kälte-Druckluft-Kopplung und stellt in Bezug auf den Transformationsprozess hin zur Klimaneutralität einen essenziellen Baustein dar. Da der Herstellungsprozess von Molkereiprodukten sehr viel Energie benötigt und neben einem hohen Stromverbrauch auch der Dampf- Druckluft- und Kältebedarf enorm ist, hat sich Molkerei-Geschäftsführerin Barbara Scheitz schon früh für die Anschaffung eines klimaschonenden Energieversorgungssystems ausgesprochen. Die Planung und Umsetzung eines Blockheizkraftwerks mit Absorptionskälte-Anlage und gekoppeltem Druckluftheizkraftwerk versorgt die Andechser Molkerei effizient mit der für den Produktionsablauf benötigten Energie und liefert zudem auch einen wichtigen Beitrag hin zur Klimaneutralität. Von diesem Leuchtturmprojekt konnte sich auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überzeugen, als er im Rahmen der Roadshow dem Molkereibetrieb im beschaulichen Andechs einen persönlichen Besuch abstattete. Zuvor war Aiwanger im Pöckinger beccult zu Gast, wo im Vorfeld eine wissenschaftliche Fachtagung zum Thema „Integrierte Energieversorgung“ stattfand. In seiner Rede lies der Wirtschaftsminister bereits durchblicken, dass in Bayern bald Landtagswahlen anstehen. Aiwanger übte heftige Kritik an den Energiekonzepten der Bundesregierung und forderte eine flexiblere Handhabung bei der Auswahl und Nutzung von Energieträgern in den kommenden Monaten. „Es ist gesunder Menschenverstand gefragt“, betonte Aiwanger. Dementsprechend sieht er die KWK als Chance für den Freistaat. In Hinblick auf die kommenden Herbst-und Wintermonate sieht der Minister einen weiteren Anstieg der Energie-und Lebensmittelpreise als unausweichlich an. Die seitens der Bundesregierung dargelegten Energiespartipps für Bürgerinnen und Bürger steht Aiwanger skeptisch gegenüber. „Ratschläge, wie kalt duschen, sind nicht zielführend“, so seine Spitze in Richtung Grüne und SPD. Dass Aiwanger schon im Wahlkampfmodus steckt zeigte sich auch an einer weiteren Bemerkung. Er frage sich momentan, ob bei den Ideen des Bundes nur böser Wille dahintersteckt oder nur Dummheit. In Bezug auf eine drohende Gasknappheit plädierte Aiwanger sich mehr auf eine umfassende Nutzung aller zur Verfügung stehenden Energiemöglichkeiten zu konzentrieren. „Das müssen wir in voller Breite ausspielen“, so der Minister. Einer kurzfristige Verlängerung der Atomkraftnutzung steht Aiwanger - trotz seiner ablehnenden Grundhaltung - offen gegenüber.

