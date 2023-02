Gewinner der Solar-Prämie 2022 stehen fest - Gautinger Familie dabei

Teilen

Solar auf dem Dach: Oliver Berger (l.), Vorsitzender des Energiewendevereins und Herbert Schwarz (r.), Energieberater im Landratsamt bei der Scheckübergabe an Solar-Prämien-Gewinner Eckart Voßbeck aus Gauting. © Landratsamt

Gauting – Zum fünften Mal hat der Landkreis Starnberg gemeinsam mit dem Energiewendeverein eine Solar-Prämie ausgeschrieben. Von den gut 80 Bewerbern können sich nun fünf über eine Prämie in Höhe von 400 Euro freuen.

Einer der Gewinner ist die Familie Voßbeck aus Gauting. Ausschlaggebend für den Entschluss, in eine eigene PV-Anlage zu investieren, war für sie ein Gespräch mit Nachbarn, die bereits Module auf dem Dach hatten. „Das hat uns überzeugt und gut war auch, dass wir so gleich eine geeignete PV-Fachfirma empfohlen bekommen haben“, so Eckart Voßbeck, der sich sichtlich über den nachträglichen Zuschuss zur neuen Solaranlage freut. Ein zusätzlicher Stromspeicher im Keller versorgt die Familie auch nachts mit Sonnenstrom und sogar für das Tanken des neuen E-Autos bleibt noch genug übrig. „Wenn möglich fahr ich allerdings mit dem Rad zur Arbeit nach München, das macht auf dem neuen Radweg nach Neuried jetzt noch mehr Spaß“, meint Voßbeck augenzwinkernd.



Bei der Familie Voßbeck hat sich auch die Solarthermieanlage bewährt, die seit 20 Jahren zuverlässig ihren Dienst tut und warmes Wasser liefert. Eine vorbildliche Kombination, findet Oliver Berger, Vorstand des Energiewendevereins. „Für unseren Energiemix der Zukunft brauchen wir alle erneuerbaren Technologien“.



Die weiteren Gewinner der Solar-Prämie 2022 sind Julian Oberndörfer aus Gauting, Michael Bramberger aus Gilching, Heinz Preiss aus Starnberg sowie Peter Geiger aus Andechs.



Im Landkreis wurden 2022 etwa 750 Photovoltaikanlagen neu installiert (etwa 70 Prozent mehr als 2021). Damit werden jährlich gut 23 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Solarstrom erzeugt. „Damit macht der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch im Landkreis einen deutlichen Sprung nach oben und es bringt uns in



Sachen Klimaschutz und Energiesicherheit weiter voran“, freut sich Energieberater Herbert Schwarz. Und Landrat Stefan betont, „angesichts der stark gestiegenen Energiepreise war die Entscheidung aller Bewerber um die Solarprämie für eine eigene Solaranlage auf jeden Fall goldrichtig. Gerade die Sonnenenergie kann einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Hier kann man nur an alle Hausbesitzer appellieren, die Möglichkeiten dazu auszuloten.“



Weitere Infos sowie Beratungsmöglichkeiten zum Thema Solarenergie gibt es unter www.lk-starnberg.de/solar.