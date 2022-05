Der Bauabschnitt 2 ist bereits ausgeschrieben

Gilching bewilligt 5,6-Millionen-Euro-Darlehen für den Ausbau des Wärmenetzes

Jan Haas von den Gemeindewerken Gilching informierte interessierte Bürgerinnen und Bürger Ende März beim Sanierungsrundgang durch den Ort über die Möglichkeit der Nutzung von Fernwärme. Jetzt wird von der Gemeinde ein Beitrag zum Ausbau des Fernwärmenetzes zur Verfügung gestellt. © Michael Straub

Gilching - Der Gilchinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Gemeindewerken Gilching ein Darlehen von 5,6 Millionen Euro bewilligt. Es dient dem weiteren Ausbau des Wärmenetzes in der Gemeinde.

Der Betrag kann in Tranchen bis 2029 abgerufen werden, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Betrieben wird die Fernwärmeversorgung mit regenerativen Energien und damit also klimaschonend. Präferiert wird heißes Wasser aus Tiefengeothermie, möglich ist aber auch der Einsatz von regionalen Holzhackschnitzeln in Kombination mit Luft- und Wasserwärmepumpen.

Wärmewende größter Hebel für Energiewende

Die Wärme im ersten, bereits fertiggestellten Bauabschnitt wird in einer Interimslösung aktuell aus Holzpellets erzeugt. „Die Wärmewende ist der größte Hebel für die Energiewende und damit für den dringend gebotenen Klimaschutz“, erklärt Projektleiter Jan Haas der Gemeindewerke Gilching bei der Vorstellung des derzeitigen Projektstatus. „Durch die dramatische aktuelle Entwicklung am Energiemarkt wie die drohende Gasmangellage und die explodierenden Preise für Öl, Gas und Kohle sprechen weitere gute Gründe für die Fernwärme“, betont er und fügt an: „Die Gilchinger Fernwärme wird mit lokaler, erneuerbarer Energie produziert. Damit sind wir weitgehend unabhängig von Energieimporten – die Versorgung ist sicher. Und die Preisentwicklung am Energiemarkt tangiert uns dadurch auch nicht mehr direkt.“ Die Entscheidung des Gemeinderats im Jahr 2016, in Gilching eine nachhaltige Fernwärmeversorgung aufzubauen, erweise sich heute für die Bürgerschaft als richtiger denn je.

Gute Perspektive für Hausbesitzer und auch für Mieter

„Wir haben bereits eine Antwort auf die dramatische Entwicklung am Energiemarkt und arbeiten an deren Umsetzung. Damit sind wir weiter als manch andere Kommune“, sagt Klaus Drexler, Vorstand der Gemeindewerke Gilching. Allerdings könne man nicht hexen; der Ausbau brauche seine Zeit und werde aufgrund der aktuellen Entwicklung auch teurer. „Fernwärmeleitungen aus Stahl zum Beispiel kosten deutlich mehr als noch vor einem Jahr – wegen der gestiegenen Energiepreise zu deren Herstellung sowie der Störung der Lieferketten durch die Corona-Pandemie und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.“ Das wirkt sich auch auf die Wärmepreise für Neukunden in Gilching aus: Mitte Mai haben die Gemeindewerke deshalb ihre Preise auf 87 Euro pro Megawattstunde anheben müssen. Die Preise für Bestandskunden bleiben unverändert. Sie sind über 10 Jahre fix. Sie unterliegen nur den festgelegten Preisgleitklauseln. „Die Preissprünge bei Öl und Gas liegen weit darüber; die Entwicklung ist bei fossilen Energien nicht mehr prognostizierbar“, informiert Klaus Drexler. Fernwärme aus regenerativen Energien

sei bei den Betriebskosten dieser Dynamik nicht ausgesetzt. Als 100-prozentige Tochter der Gemeinde seien die Gemeindewerke zudem nicht renditegetrieben. „Wir bauen eine wirtschaftlich vertretbare Fernwärmeversorgung für die Bürgerinnen und Bürger auf und versorgen sie so günstig wie irgend möglich“, sagt Klaus Drexler.



Der Bauabschnitt 2 ist bereits ausgeschrieben

Im Juli soll es losgehen mit dem Bauabschnitt 2 des Wärmenetz-Ausbaus; die Leistungen sind ausgeschrieben, es liegen jedoch noch keine Ergebnisse vor. Die Gemeindewerke stellen in diesem Teilprojekt die Verbindung von der Heizzentrale im Gewerbepark Ost bis zur Landsberger Straße her. Die Trasse wird in der Landsberger Straße ab der James-Krüss-Grundschule weiter in Richtung Autobahn verlegt.

Bauabschnitt 3 ist für das Jahr 2023 geplant. Da werden die Sonnenstraße und das Ortszentrum für Fernwärme erschlossen.“ In der aktuellen Situation kann der Ausbau aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gar nicht schnell genug gehen“, berichtet Jan Haas und ergänzt: „Wir sputen uns, können den Ausbau jedoch nicht beliebig beschleunigen: Die Kapazitäten von Baufirmen sind begrenzt, auch stellt die Regelung des Verkehrs bei Baustellen eine so quirlige Gemeinde wie Gilching vor große Herausforderungen. Der Alltag der Bürgerinnen und Bürger muss funktionieren, das lässt nur eine bestimmte Anzahl von Baustellen gleichzeitig zu.“



Gemeindewerke setzen auf Energie aus der Tiefengeothermie wie in Pullach und Freiham

Für die Energieversorgung setzen die Gemeindewerke wie in Pullach oder Freiham auf Energie aus Tiefengeothermie. Dazu verhandeln sie mit Silenos Energy Geothermie Gauting Interkommunal GmbH und Co. KG. Das Unternehmen will heißes Wasser in der Nähe des Flughafens Oberpfaffenhofen fördern. Das Genehmigungsverfahren für die Tiefengeothermie-Bohrungen läuft.



17 Gebäude sind bereits angeschlossen, über 1000 sollen es werden

Aktuell sind 17 Gebäude bereits an das Wärmenetz angeschlossen. Das Netz umfasst aktuell zwei Kilometer. Bis zum Jahr 2050 wollen die Gemeindewerke Gilching ein rund 31 Kilometer langes Wärmenetz aufgebaut haben und mehr als 1.000 Anschlüsse mit klimaneutraler Wärme versorgen.

Weitere Informationen beim Gilchinger Umwelttag am 29. Mai

Die Gemeinde Gilching veranstaltet am Sonntag, 29. Mai ihren Umwelttag. Dort werden auch die Gemeindewerke Gilching mit einem Stand vertreten sein und über das Fernwärmeprojekt und die Wärmeprodukte informieren. Direkt nebenan stellt das Tiefengeothermie-Unternehmen Silenos Energy Geothermie Gauting das Thema „Wärmewende durch Tiefengeothermie“ und das interkommunale Projekt Gilching / Gauting vor. (kb)