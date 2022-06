Gilching feiert 30 Jahre Festa Italiana

Das Kolosseum in Rom gilt als eines von etlichen italienischen Wahrzeichen (Symbolbild). © Cheng Tingting/picture alliance/dpa/Xinhua

Gilching - Nach einer langen Durststrecke verwandelt sich Gilching wieder in eine italienische Flanier-und Genussmeile. Grund dafür ist das Festa Italiana, das heuer ein rundes Jubiläum feiert.

„Wir freuen uns sehr, dass nach zwei Jahren Corona-Pause die Festa Italiana auf dem Marktplatz in Gilching wieder stattfinden kann, auch heuer erwarten wir Gäste aus Italien und freuen uns alle ganz herzlich begrüßen zu dürfen“, “, erklärt Bürgermeister Manfred Walter.

Seit 1989 pflegt die Gemeinde Gilching eine rege Partnerschaft mit der toskanischen Stadt Cecina. 1992 fand das erste italienische Fest in Gilching statt. Damals hieß es noch „Italienische Woche“. Somit feiert Gilching dieses Jahr den 30. Geburtstag der Festa Italiana. Die Gemeinde Gilching hat als Veranstalter in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Partnerschaft Cecina-Gilching e. V. wieder ein Fest für Jung und Alt organisiert. Es gibt viel Musik, Tanz und allerlei Kulinarik! Los geht’s am Freitag, 8.7. ab 16 Uhr: zahlreiche Stände bieten ein vielfältiges Getränkeangebot und leckere italienische und internationale Spezialitäten. Umrahmt von Tanzvorführungen des Gilchinger Tanzzentrums eröffnet der Erste Bürgermeister, Manfred Walter, die Festa Italiana offiziell um 17 Uhr. Abends spielt der Spielmanns- und Fanfarenzug Edelweiß Gilching. Anschließend tritt die Band Musica Ribelle auf und sorgt wie vor den Corona-Jahren für ausgelassen und super Stimmung. Am Samstag beginnt das Treiben auf dem Markt bereits um 12 Uhr. Nachmittags gehört die Bühne verschiedenen Tanz- und Kampfkunstgruppen sowie der Blaskapelle Gilching. Am späteren Abend begeistert das Trio um Nico Bevilacqua mit italienischen Hits zum Tanzen und Mitsingen das Publikum.

Am Sonntag lädt der Cecina-Verein um 11 Uhr zum traditionellen Weißwurstfrühstück mit zünftiger Musik ein. Am Sonntagabend wird das Bruno Renzi Trio das Fest musikalisch ausklingen lassen. Auch für Kinder ist während der Festa einiges geboten: Bastel- und Schminkaktionen im Werkstättchen am Markt, Farbentänzer und Walkacts sowie ein Karussell. Zudem findet während der Festa Italiana im Rathaus eine Ausstellung von Jochen Pabst (Königsdorf) und Matthias Pommer statt. Gezeigt werden Fotografien und Gemälde aus der Toskana.

Nähere Informationen zu unserer Festa Italiana sowie das komplette Programm finden sich auf der Gemeindehomepage unter www.gilching.de.

Öffnungszeiten der Festa Italiana: Freitag 16 bis 24 Uhr, Samstag 12 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 22 Uhr.

