Gilching hilft beim Umgang mit Menschen mit Demenz

Viele Informationen zum Thema Demenz gibt es bei der Demenzwoche in Gilching. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Gilching – Die Gemeinde Gilching und ihr Seniorenbeirat wollen Verständnis für Menschen mit Demenz wecken und Hilfestellungen im Alltag aufzeigen. Deshalb beteiligen sie sich mit einer Ausstellung, einem Film und informativen Gesprächen an der 3. Bayerischen Demenzwoche 2022 des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.

In der Ausstellung „Demensch“ vom 1. bis 29. September greift der Cartoonist Peter Gaymann die Thematik mit menschenfreundlichem Humor und Augenzwinkern auf. Sein unterschwelliger Appell fördert Verständnis für Menschen mit Demenz und hilft Berührungsängste abzubauen. Texte des Demenzfachmanns Pajam Rais Parsi zu jedem Bild unterstützen eine wertschätzende Auseinandersetzung mit der Lebenssituation von Menschen mit Demenz. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 1. September, 15 Uhr im Rathaus Gilching eröffnet.



Ausstellung „Demensch“ mit Cartoons von Peter Gaymann im Rathaus in Gilching

Konkrete Hilfestellung für Angehörige von Menschen mit Demenz vermittelt Sonja Herrmann von der Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Starnberg am Freitag, 16. September. Achtsamkeit und Wertschätzung für sich und Betroffene stehen im Mittelpunkt einer vormittäglichen Gruppenveranstaltung von 10 bis 13 Uhr im Rathaus Gilching. Die Anmelddung ist unter Telefon 08105/386620 möglich.



Spielfilm „Romys Salon“

Der Spielfilm „Romys Salon“ wird am Dienstag, 20. September, 15 Uhr im Gilchinger Rathaus gezeigt. Er führt gefühlvoll in die Thematik Demenz ein. Im Mittelpunkt einer Familiengeschichte stehen die zehnjährige Romy und ihre Oma, Besitzerin eines Frisiersalons. Der Eintritt ist frei.



Hilfestellungen für den Alltag beim Umgang mit Demenz

In einem Publikumsgespräch zu Betroffenheit und Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz werden zum Thema „Haben Sie heute schon vergessen?“ am Donnerstag, 29. September Verständnis geweckt, Mut und Offenheit gefördert und Hilfestellungen für den Alltag aufgezeigt. Pajam Rais Parsi führt ab 18 Uhr im Gilchinger Rathaus in die Thematik ein. Er verfügt über umfangreiche, fundierte praktische und wissenschaftliche Erfahrung im Bereich dementieller Erkrankungen und ist im Landratsamt Landsberg zuständig für das seniorenpolitische Gesamtkonzept. (kb)