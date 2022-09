Gilching müht sich zum 2:1 Sieg beim kriselnden Bayernligaabsteiger Schwabmünchen

Von: Roland Halmel

Mit seinen Saisontreffern sechs und sieben schoss Marcel Ebeling die Gilchinger zum Sieg in Schwabmünchen. © Roland Halmel

Gilching – Auch für wenig glanzvolle Siege gibt es drei Punkte. In dieser Kategorie fiel das Gastspiel des TSV Gilching beim TSV Schwabmünchen, das die Mannen von Trainer Peter Schmidt knapp mit 2:1 für sich entschieden.

„Wir können momentan in keiner Weise das im Spiel abrufen, was unter der Woche im Training gezeigt wird“, wunderte sich Schmidt, dass seine Truppe die PS bei den krisengeplagten Schwaben nicht auf die Straße, sprich den Platz brachten. Die Zuschauer bekamen über 90 Minuten beim Drittletzten nur fußballerische Magerkost geboten. Vor allem in der Offensive zeigten sich die Gilchinger über weite Strecken indisponiert. Eine einzige Chance in der ersten Hälfte von Max Hölzl war die dürftige Ausbeute bei den Gästen. Ansonsten dominierte Leerlauf das Geschehen, da auch von den Hausherren wenig kam. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas lebhafter, weil Schwabmünchen aus dem Nichts durch einen Distanzschuss von Thomas Rudolph (55.) in Führung gingen. Danach brachte der Unparteiische mit zahlreichen gelben Karten Farbe ins Spiel und Gilchings Marcel Ebeling erwies sich als Meister des ruhenden Balls. Erst zirkelte Ebeling (62.) einen Freistoß zum 1:1 an der Mauer vorbei unter die Latte. Danach verfügten die Gäste gegen den Bayernligaabsteiger über mehr Ballbesitz, wobei zwingende Aktionen nach wie vor Seltenheitswert hatten. Kurz vor Schluss hatten die Gilchinger dann Glück, dass der Referee eine Aktionen von Schwabmünchens Keeper Soma Orban gegen Plator Doqaj als elfmeterwürdig erachtete. „Ich hätte ihn nicht gegeben“, kommentierte Schmidt den Pfiff, nachdem der Keeper mit einer Hand den Ball gestoppt hatte und danach in Doqaj hineinlief. Ebeling war es egal. Er versenkte den Elfmeter zum 2:1, das letztlich auch zum Dreier reichte, da die Zehn-Minuten Zeitstrafe gegen Gilchings Amine Benouachkou (90.+4.) keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis hatte.

Vor dem Heimspiel bereits am Freitag (19.30 Uhr) gegen den SC Olching verbesserte sich der TSV durch den fünften Saisonsieg auf Rang drei.