Gilchinger Fußballer beenden Vorbereitung mit 1:2 in Dachau - Saisonstart am Samstag in Durach

Der TSV Gilching startet in Durach in die neue Saison, in der er in der Landesliga wieder gut mitmischen möchte. © privat

Gilching – Die Erfolgsserie des TSV Gilching in den Testspielen ist zu Ende. Nach drei Siegen zuvor ohne Gegentur musste die Elf von Trainer Peter Schmidt im abschließenden Vorbereitungsspiel beim ASV Dachau (Landesliga Südost) mit einer 1:2 Niederlage vom Platz gehen.

„Das war vielleicht ein Schuss vor dem Bug zur rechten Zeit“, meinte Schmidt. Wobei er seinem Team mildernde Umstände zubilligte, da der TSV aufgrund zahlreicher Corona-Ausfälle stark ersatzgeschwächt antrat. „Die Jungs haben sich gut gewehrt“, urteilte Schmidt. Seine Truppe geriet nach dem Wechsel durch einen Foulelfmeter (50.) in Rückstand. Mit einem Eigentor (58.) der Hausherren glichen die Gilchinger wenig später aus. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff erzielte Dachau nach einer Ecke den Siegtreffer. Am Samstag (17 Uhr) geht es nun für den TSV beim VfB Durach schon wieder um Landesligapunkte. Gegen den Fünfter der vergangenen Saison ist die Bilanz der Gilchinger gemischt. Von den vier Duellen der letzten beiden Spielzeiten gewann der TSV eines. Zwei gingen verloren und eine Partie endete Unentschieden. Schmidt hofft gegen den VfB wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung zu haben wie beim letzten Test in Dachau.