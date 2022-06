Gilchinger Handballer benötigen noch ein Sieg zum sicheren Klassenerhalt

Sport

Gilching - Noch ist nicht ganz klar wie viele Mannschaften aus der Herren-Bezirksoberliga absteigen, da noch Entscheidungen in der Landesliga und Bayernliga am grünen Tisch anstehen.

Um ganz sicher zu gehen sollten die Gilchinger Handball-Männer ihr letztes Saisonspiel am Samstag (18 Uhr) beim TV Waltenhofen auf alle Fälle gewinnen. Dann wäre Platz drei gesichert und damit der Klassenerhalt. Die Ausgangslage für die Mannschaft von Trainer Kees Harreman ist nach dem 26:23 (11:12) Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten vom TSV Sonthofen jedenfalls vielversprechend. Gegen die Allgäuer erwischten die Gastgeber einen guten Start. Nach dem 2:0 bremste eine Verletzung eines Sonthofener Spielers, der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste, weshalb die Partie für eine halbe Stunde unterbrochen wurde, die Gilchinger dann etwas aus. Die Gäste gingen danach entschlossener zu Werke, so dass die Führung bis zum Seitenwechsel mehrfach wechselte. Nach der Pause gerieten die Gastgeber mit zwei Toren ins Hintertreffen. Dem Rückstand rannten sie bis in die Schlussphase hinterher. Eine Serie von sieben Treffern in Folge bescherte den Gilchingern dann aber eine Führung, die sie bis zur Sirene nicht mehr hergaben.

Roland Halmel