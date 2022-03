Gilchinger Kirchengemeinden starten am Samstag eine Sammelaktion für die Ukraine

Von: Petra Straub

Teilen

In Gilching sammeln die Pfarreien Sachspenden für die Ukraine. Medizin, Lebensmittel, Hygieneartikel und Schlafsäcke. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Gilching – Auch die Gilchinger Christen wollen den Opfern des Krieges in der Ukraine weiter helfen und hoffen am Samstag, 2. April, auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Entsprechend der Empfehlung des Bayerischen Innenministeriums und des ukrainischen Konsulates in München arbeiten die katholische und die evangelische Pfarrei mit der ukrainischen Kirche in München zusammen.



Spendenabgabe ist am Hochstift-Freising-Platz 19 in Gilching möglich

Von 10 bis 13 Uhr können am Samstag vor dem Pfarrbüro St. Sebastian, Hochstift-Freising-Platz 19, in Gilching Sachspenden abgegeben werden.



1. Medizinisches: Medizin für Kinder, Medizinisches Verbandsmaterial, Schmerzmittel, Tourniquet (Abbindesysteme um Blutfluss zu stoppen) 2. Lebensmittel: Haltbare Lebensmittel: Babynahrung, Müsli, Fruchtriegel, Schokolade, Konserven, Instantsuppen, Instantnudeln (Nach Möglichkeit keine Lebensmittel im Glas!) 3. Hygieneartikeln für Kinder und Erwachsene. 4. Sonstiges: Isomatten, Schlafsäcke, Rucksäcke (60 bis 100 Liter) Bitte keine Kleidung oder Bettwäsche.



Am Wochenende werden die Spenden abtransportiert

Nach der Aktion bringen Vertreter der Kirchen die gesammelten Sachen noch am Wochenende zur Ukrainisch-Katholischen Pfarrei Maria Schutz – Hl. Apostel Andreas in München. Für Rückfragen stehen Vertreter der Organisationen per E-Mail unter ukrainehilfe@

oekumene-gilching.de zur Verfügung. Franz v. Lüninck (Pfarrer St. Sebastian) und Rainer Hess (Pfarrer St. Johannes) danken allen Spenderinnen und Spendern bereits im Vorfeld für ihre Teilnahme an der Aktion.