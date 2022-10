Gilchinger Nachwuchs schwitzt für Spenden für bedürftige Kinder

4.394 Runden laufen die Schülerinnen und Schüler des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching beim Spendenlauf. Das Schwitzen lohnt sich. Denn am Ende können fast 13.000 Euro an Kinderhilfseinrichtungen übergeben werden. © Christoph-Probst-Gymnasium

Gilching - Ihr Einsatz ist enorm und der Lohn dafür groß. Die Schülerinnen und Schüler des Christoph-Probst-Gymnasiums Gilching strengten sich beim Spendenlauf mächtig an und sammelten fast 13.000 Euro für bedürftige Kinder.

Am Ende des letzten Schuljahres fand am Christoph-Probst-Gymnasium ein Spendenlauf statt, bei dem knapp 13.000 Euro zusammengekommen sind. Trotz sommerlicher Temperaturen waren die Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen hochmotiviert, sodass die Läufer auf beachtliche 4.394 Runden gekommen sind.

Spenden werden an verschiedene Einrichtungen übergeben

Vor Kurzem fand die Übergabe des Geldes an Prof. Dr. Klein (Direktor der Haunerschen Kinderklinik) für Care for Rare und an Linda Röß und Caro Raile von Kinderherzen statt. „Dieses phänomenale Ergebnis zeigt einmal mehr, dass die CPGler ihr Herz am rechten Fleck haben und die Grundpfeiler unserer Schule, Zusammenhalt und Unterstützung, leben“, so die Bildungsstätte. (kb)

Fast 13.000 Euro kommen beim Spendenlauf am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching zusammen. 5.000 Euro davon gehen an die Care for Rare Foundation. © Christoph-Probst-Gymnasium