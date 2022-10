Gilchinger Sängerin Devado performte neues Lied und spricht mit uns über ihre Leidenschaft, die Musik

Von: Alma Bucher

Ihr Konzert in München war ein großer Erfolg. Devado tritt am Freitag in Germering auf. © DagmarCannonFotography

Gilching/München – Debby van Dooren, besser bekannt als Devado, stellte am vergangenen Wochenende ihre neue Single vor. Die seit 2011 in Gilching lebende Songwriterin sang „The happy song (My cool)“, der eine richtig gute Stimmung verbreitet.

„Das Konzert am Freitag im Aloft Hotel war wirklich toll und ein großer Erfolg - super Stimmung! Es wurde viel getanzt, gelacht und gesungen und zwar nicht nur von mir“, sagte die RnB/Pop Sängerin. Die Songwriterin und Produzentin Devado hat ihren ganz eigenen Sound für ihre Produktionen kreiert, der sich von der Masse abheben soll. Und was ist das Besondere an ihrer Musik? Sie nutzt ausschließlich ihre Stimme und Body Percussion, um auf kreative Art und Weise jeden Sound in ein „Instrument“, wie Bass, Drums, Synthi und vieles mehr zu verwandeln. In 2022 liegt neben etlichen Singles, die alle basierend auf einem „Mood“ entstanden sind, der Fokus darauf endlich wieder live zu spielen. Mit einem komplett neuen Programm, gepaart mit ihrem iPad und Launchpad, wird Devado als One-Woman-Show das Publikum für ihre catchy Songs und ihre DIY Kunst begeistern.

Devado hat mit ihrem neuen Lied „The happy song (my cool)„ eine tolle Stimmung im Aloft Hotel verbreitet. © DagmarCannonFotography

Seit 2011 in Gilching

Devado, also Debby van Dooren, ist in München geboren und ist die Jüngste von fünf Geschwistern. Ihre Mama stammt aus Kalifornien und ihr Papa ist aus Berlin. Seit Ende 2011 lebt sie in Gilching. Im Interview mit Alma Bucher erzählt sie, wie sie zur Musik kam und was sie in London gemacht hat.

Liebe Devado, wann hast du deine Liebe zur Musik entdeckt?

„Wir haben von klein auf viel gesungen, getanzt und musiziert. Regelmäßige „Heimkonzerte“ waren der ganze normale Alltag und die Gäste haben sich immer über diese kostenlose Showeinlagen gefreut. Mit acht Jahren habe ich meinen ersten Song geschrieben und mir war früh klar: Ich will Sängerin werden! Meine Eltern haben mich da sehr unterstützt und ich durfte mich von klein auf, auf vielen Bühnen austoben! Meine älteste Schwester ist auch Sängerin und war sogar mein erster „Vocal Coach“! Mittlerweile ist sie Vocal Coach bei „The Voice of Germany“.

Dein Leben ist die Musik, kann ich das so sagen?

„Ich habe schon immer neben der Schule als Sängerin, Songwriterin und Synchronsprecherin/-sängerin gearbeitet, jedoch alles in meine eigene Musik investiert! Es ist nicht einfach von seiner eigenen Kunst zu leben, aber die typische „Coversängerin“ wollte ich nie werden, da ich selber einfach viel zu viele Geschichten aus meinem Leben in Liedern packen möchte, um anderen entweder gute Laune, Trost oder sogar Hoffnung zu schenken!

Du produzierst ja auch deine Musik. Wann hast du damit angefangen?

„Mit 14 begann ich in meinem Schlafzimmer die ersten Songs zu produzieren, arbeitete aber jahrelang nur in der Rolle des „Co-Produzenten“. Ich war allerdings oft am Ende frustriert, wenn dann „Profiproduzenten“ ihren Stempel und Sound drauf packten, der nicht wirklich ich widerspiegelten. Also entschied ich mich 2019 eine online Schule 1,5 Jahre bei der „Pointblank music school London“ zu besuchen, um am Ende wirklich alles selber produzieren zu können! Und so entstand mein Sound „Just vocals + body percussion“. Ich wollte unbedingt etwas Neues probieren und mich selbst „challengen“ auf kreative Weise keine anderen, fertigen Sounds zu nutzen, die die meisten Produzenten nutzen. Nachdem Bayern 3 auf diesen ersten Song „Never gonna fit in“ (2021) aufmerksam wurden und einige andere Radiosender den Song spielten und Mercedes mich damit auch zur IAA einluden, beschloss ich alle weiteren Songs genau so zu produzieren. Alle sechs bis acht Wochen habe ich jetzt schon Songs seit 2021 als Singles veröffentlicht und freue mich endlich wieder alles auf die Bühne bringen zu können, nach dem Corona Wahnsinn.

Was möchtest du unseren Lersen noch auf den Weg geben?

„Da es mir ein riesen Anliegen ist eine „community“ für meine Hörer zu schaffen, die nicht oberflächlich auf Social Media bleibt, habe ich „Escape Island“ gegründet! Man kann sich auf meiner Website einfach bei Interesse anmelden, und ich werde jeden Donnerstagabend live, kostenlos Gesangsunterricht anbieten und in den Wochen dazwischen ein „Live Hangout“ haben, wo meine Hörer und ich online quatschen und uns besser kennenlernen. Natürlich gibt´s dann auch viele, spannende „Behind the scenes“.

Nächster Auftritt

Devado singt demnächst wieder - und zwar am Freitag, 21. Oktober, in der Freien Evangelischen Gemeinde in Germering, Bahnhofplatz 10, um 19.30 Uhr.