Gilchinger Schüler lösen bei Wettbewerb knifflige Matheaufgaben

So sehen Sieger aus. Unser Bild zeigt die Gewinner des Känguru-Mathematik-Wettbewerbs der Arnoldus Grundschule sowie Rektorin Gabriele Kirsch (links hinten) und Organisatorin Susanne Mattes (rechts hinten).

Sieger des Mathematik-Wettbewerbs stehen fest

Gilching - Auch dieses Jahr knobeln über 100 Mädchen und Buben der Arnoldus Grundschule in Gilching am „Känguru-Tag“ und lösen bei dem Mathematik-Wettbewerb knifflige Aufgaben. Jetzt stehen die Sieger fest.

Am Donnerstag fand die Siegerehrung des Mathematik-Wettbewerbs in der Aula der Arnoldus Grundschule statt. Es wurden die Schulsieger im Rahmen einer kleinen Feier gebührend geehrt und mit Urkunden und Sachpreisen ausgezeichnet. Das orange „Känguru-T-Shirt“ bekam ein Schüler aus der vierten Jahrgangsstufe. Er hatte 24 Aufgaben hintereinander fehlerfrei gelöst und damit nicht nur den größten „Kängurusprung“ hingelegt, sondern auch den ersten Preis gewonnen.

Schulleiterin Gabriele Kirsch und Organisatorin Susanne Mattes gratulierten nicht nur den Preisträgern, sondern allen Kindern, die an diesem anspruchsvollen Wettbewerb teilgenommen hatten. Die beiden freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer im nächsten Jahr, wenn der Wettbewerb – wie immer am dritten Donnerstag im März – in eine neue Runde geht. (kb)