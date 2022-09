Gilchingerin wird durch Helfer vor Ort des BRK erfolgreich wiederbelebt und spendet für Ausrüstung

Danke für ein zweites Leben

Gilching. Es war eine Begegnung, wie sie schöner nicht hätte sein können: Susanne Geuth r(56) kam zum BRK-Stützpunkt in Gilching, um Jörg Lager vom Helfer-vor-Ort-Team „Danke“ für ihr zweites Leben zu sagen. Was war passiert? Am 1. Februar 2020 war sie auf offener Straße Nähe des Marktplatzes in der Ortsmitte plötzlich zusammengebrochen und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Doch sie hatte großes Glück im Unglück

: Eine Freundin, mit der sie unterwegs war, realisierte den Ernst der Lage und begann sofort mit der Herzdruck-Massage. Zeitgleich ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck ein, die sofort das Helfer-vor-Ort-Fahrzeug (HvO), den Rettungswagen und Notarzt alarmierte. Nur eine Minute später war Rettungsassistent Jörg Lager, der an diesem Tag HvO-Dienst hatte, vor Ort und holte die Patientin mit einem lebensrettenden Elektroschock durch den Defibrillator und assistierter Beatmung zurück ins Leben.

Erste Hilfe sollte jeder können

Als der Rettungsdienst eintraf, hatte sie bereits wieder einen Spontankreislauf und konnte durch weitere Maßnahmen stabilisiert werden. „Optimaler hätte die Rettungskette nicht laufen können“, sagt Jörg Lager zurückblickend, betont aber auch, wie wichtig die Laienreanimation in solchen Situationen ist: „Die Helfer vor Ort des BRK Gilching überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch kurze Anfahrtswege und schnelle, qualifizierte Hilfe. Dennoch gilt: Mit jeder Minute ohne lebensrettende Sofortmaßnahmen sinkt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand die Überlebenschance des Patienten um zehn Prozent. Umso wichtiger ist es, dass jeder die Herz-Druck-Massage beherrscht und sofort damit beginnt“, erklärt Lager und appelliert an jeden, seine Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen.

Ehepaar Geuther spendet 800 Euro

Der Fall von Susanne Geuther zeigt, dass das beherzte Eingreifen ihrer Begleiterin und das schnelle Eintreffen des Helfer vor Orts sowie des Rettungsdienstes ihr Leben gerettet hat. Nach zwei Wochen Klinikaufenthalt und der Implantation eines Defibrillators konnte die Gilchingerin entlassen werden und ist heute wieder vollständig gesund. Als großes Dankeschön spendeten sie und ihr Ehemann Max dem BRK Gilching 800 Euro, die die Helfer zur Anschaffung eines neuen Einsatzrucksacks und einer neuen Tragetasche für die Sauerstoffflasche verwendeten. „Die Helfer vor Ort verrichten ihren Dienst rein ehrenamtlich und sind deshalb auf solche Spenden angewiesen“, sagte Bereitschaftsleiter Niklas Lenz beim Besuch von Susanne und Max Geuther und bedankte sich ganz herzlich für die Unterstützung. (kb)