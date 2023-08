Gleich zwei Falschfahrer auf der A96 bei Gilching

Zwei Geisterfahrer waren auf der A96 bei Gilching unterwegs. In Österreich weisen Verkehrsschilder darauf hin, dass man in falscher Richtung auf die Autobahn fährt. © PantherMedia

Gilching - Am Samstag (12.08. gegen 23.33 Uhr) ist bei der hiesigen Verkehrspolizeiinspektion eine Mitteilung über einen Falschfahrer eingegangen, der mit seinem Pkw auf der A96 von Lindau kommend in Richtung München unterwegs war. Nur weniger Stunden später wurde - ebenfalls bei Gilching - ein weiterer Geisterfahrer festgestellt. Dieser war in Richtung Lindau unterwegs.

Bekannt wurde lediglich, dass es sich um einen Peugeot handle. Dieser wendete einer Mitteilung zu Folge selbstständig nach kurzer Fahrt und setzte seine Fahrt in die vorgegebene Fahrtrichtung München fort. Es wurden keine Gefährdungen oder gar ein Unfall bekannt.

Einige Stunden später (Sonntag, 13.08. gegen 1.12 Uhr) gingen an selbiger Stelle mehrere Mitteilungen über einen Falschfahrer ein, der mit seinem Pkw ebenfalls die Richtungsfahrbahn München der A96 in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Richtung Lindau) unterwegs war. Laut Zeugenaussagen war dieser mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Es kam zu einem Beinahe-Unfall, den ein geschädigter Fahrzeugführer nur durch Ausweichen im letzten Moment verhindern konnte. In beiden Fällen konnte der Falschfahrer nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 089/89 118 110 in Verbindung zu setzen.