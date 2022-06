Gold für die Gilchinger Einradlerinnen bei der Bayerischen Meisterschaft

Es läuft gut für die Gilchinger Einradfahrerinnen bei der Bayerischen Meisterschaft. © Josef Peintner

Gilching - Es läuft bestens für die Gilchinger Einradlerinnen bei der Bayerischen Meisterschaft. Als Gruppe holen sie Gold und zudem viele weitere gute Platzierungen in den Einzel- und Paarwettkämpfen.

Bei der letzten Siegerehrung der Bayerischen Meisterschaft im Einrad Freestyle konnten sich Doris Segerer, Doris Riedlberger und Andrea Varettoni von der Abteilungsleitung der Gilchinger Einradler ein strahlendes Grinsen nicht verkneifen. Wann darf man schon 16 aktiven Sportlerinnen plus vier Ersatzfahrerinnen des eigenen Vereins eine Goldmedaille umhängen? Die Großgruppe des TSV Gilching-Argelsried nämlich hat mit ihrer Kür „Traum“ am dritten Mai-Wochenende den ersten Platz belegt.

Saskia, Linda, Lea und Sophie Unz gewinnen mit „The Witcher“

Aber das ist nicht die einzige Gold-Auszeichnung für die Gilchinger Einradler und Einradlerinnen bei den Meisterschaften. Bei den Kleingruppen über 15 Jahren siegte das Familien-Kleeblatt Saskia, Linda, Lea und Sophie Unz mit der Kür „The Witcher“. In der Kategorie starteten noch zwei weitere Kleingruppen aus Gilching mit jeweils acht Fahrern: Die gemischte Erwachsenen-Gruppe fuhren mit „Mittelalter“ auf Rang sieben, die Wettkampfgruppe der Fahrerinnen über 15 Jahren mit „Germany’s Next Topmodel“ auf Rang fünf.

„Aladin“-Show bringt den zweiten Platz für die Kleingruppe Junior Expert

Die sieben Fahrerinnen unter 15 waren ebenfalls sehr erfolgreich: Ihre Show zu „Aladin“ landete auf dem zweiten Platz und brachte Silber in der Kleingruppe Junior Expert. Einen Pokal in Silber gab es auch für Lea und Saskia Unz, die nochmals in der Disziplin Paarkür Expert mit der Kür „Black Widow“ starteten. Ihre kleine Schwester Elina erkämpfte ebenfalls einen zweiten Platz – die gerade mal Neunjährige startete bei den Junior Expert-Fahrerinnen unter 15 Jahren mit der Kür „Orphan“. Einen Bronze-Pokal holten zudem die beiden Fahrerinnen Anna Klapthor und Sophie Augustin. Sie starteten in der Junior Expert Paarkür, also bei den Fahrerinnen unter 15 Jahren. Anna Klapthor ist erst seit einem Jahr im Verein – und startete das erste Mal bei einer Meisterschaft.

Die Einradfahrerinnen des TSV Gilching nehmen nach längerer Pause wieder an einer Meisterschaft teil. © Josef Peintner

„Das ist eine fabelhafte Bilanz für unsere 43 angemeldeten Fahrerinnen und Fahrer“, freut sich Abteilungsleiterin Doris Riedlberger. „Wegen Corona hatten wir ja auch mit vielen Trainingsausfällen zu kämpfen. Mit Blick auf die Meisterschaft bekamen unsere Einradsportler wieder viel Motivation und Schwung.“ So haben die Gilchinger auch dieses Mal eine Veranstaltung ausgerichtet, die unter besonderen Umständen stattfand – die erste große Freestyle-Veranstaltung im Süden seit Corona. Obwohl der Verein bis 2019 schon viele Meisterschaften ausgerichtet hat, musste sich vieles bei den Teams, den Helfern und den Veranstaltern wieder ganz neu einspielen. Immerhin hatten sich 19 teilnehmende Vereine und 136 Fahrerinnen und Fahrer zur Bayerischen Meisterschaft angemeldet – das muss als Abteilung mit 80 aktiven und passiven Mitgliedern erst einmal gemeistert werden.

Großer Zusammenhalt in der Einrad-Abteilung des TSV Gilching

Das hat dank des großartigen Engagements der gesamten Abteilung wunderbar funktioniert. Viele Helfer haben spontan mit angepackt und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen“, sagt Doris Segerer, Stellvertretende Abteilungsleitung bei den Einrad-Sportlerinnen und Sportler. Das kann Schriftführerin Andrea Varettoni, bestätigen: „Der alte Zusammenhalt in der Einrad-Abteilung ist endlich wieder deutlich zu spüren.“

Die Freude ist groß bei den Gilchinger Einradlerinnen. Sie räumen beim Wettbewerb zahlreiche vordere Plätze ab. © Josef Peintner Gilching

Spätestens im Herbst geht es für viele Gilchingerinnen dann weiter. Im September stehen die Süddeutschen Meisterschaften an, wofür sich alle Medaillen- Gewinnerinnen der Alterklassen qualifizierten. Somit dürfen dann auch Caroline Tittel als Zweite in der Altersklasse-Einzelkür U17, und Erste in der Altersklasse-Paarkür U17 mit ihrer Partnerin Annika Segerer, sowie Henriette Rißmann und Ann-Sophie Reinfelder, Zweite in der Altersklasse-Paarkür U17, mit zu den Wettkämpfen nach Willstätt zur Süddeutschen Meisterschaft reisen. Im November dieses Jahres sollen dann außerdem die Deutschen Meisterschaften stattfinden – hoffentlich mit möglichst vielen Qualifizierten aus dem TSV Gilching-Argelsried e.V. (kb)

Die Gilchinger Einradfahrerinnen zeigen beim Wettbewerb sehr gute Leistungen. © Josef Peintner