Golf-Club Starnberg: Die Damen steigen in die zweite Bundesliga auf!

Von: Petra Straub

Die Starnberger Damenmannschaft (v.l.) Madeleine Orlowski, Marion Kurz, Nadine Lehmann, Susan Simit, Michele Holzwarth, Marion Voigt, Dr. Denise Böhm, Cosima Sporrer und Trainer Max Baumgart sowie vorne (v.l.) Marie-Isabell Becker, Ramona Neumann- Mangoldt, Janine Faaß und Captain Angela Kurz. © GC Starnberg

Starnberg - Gut läuft es für die Mannschaften des Golf-Clubs Starnberg am letzten Spieltag der Deutschen Golf-Liga. Sie nutzen ihren Heimvorteil. Die Damen feiern ihren Aufstieg.

Am fünften Spieltag der Deutschen Golf Liga spielten die Clubmannschaften auf der eigenen Anlage in Hadorf und holten jeweils den Tagessieg. Die Damen um Captain Angela Kurz lagen in der Regionalliga Süd von Beginn an bei angenehmen äußeren Bedingungen in Führung und verwiesen die Konkurrentinnen aus Wörthsee, Augsburg, Schloss Liebenstein Neckarwestheim und Konstanz mit deutlichem Abstand auf die Plätze.

Damen feiern den Aufstieg in die zweite Bundesliga

Einen wesentlichen Beitrag leisteten dabei Michele Holzwarth mit einer Runde von 70 Schlägen (zwei unter Par) sowie Ramona Neumann-Mangoldt und Madeleine Orlowski mit Runden von jeweils 74 Schlägen. Damit belegten die Kreisstädterinnen auch die ersten drei Plätze in der Einzelwertung, sicherten insgesamt überzeugend den ersten Rang in der Gesamtwertung und konnten am Ende den Aufstieg in die zweite Bundesliga im Clubhaus ausgelassen feiern.

Herren steigen aus der Oberliga Süd ab

Die Starnberger Herren mit Patrick Miller, Markus Beck, Thomas Kuhn, Christopher Neumann Mangoldt, Alexander Horn, Robert Caira, Christian Mak und Tim Schäfer sahen in der Oberliga Süd noch eine letzte Chance, beim Heimspiel den drohenden Abstieg in die Landesliga zu vermeiden. Obwohl Captain Nikolas Haindl einmal mehr nicht seine Bestbesetzung aufbieten konnte, kämpften die Starnberger engagiert und couragiert gegen die spielstarken Clubs Wörthsee, Schloss Klingenburg, Garmisch-Partenkirchen und St. Eurach und sicherten sich am Ende mit dem knappen Vorsprung von fünf Schlägen den Tagessieg vor dem bereits als Aufsteiger in die Regionalliga feststehenden Nachbarclub GC Wörthsee. In der Gesamtwertung bleiben die Sportler aus Starnberg mit einem vierten Rang jedoch auf einem Abstiegsplatz. (kb)