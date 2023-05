Gospelkonzert in der Friedenskirche in Starnberg

Teilen

Der in der Region gastierende Gospelchor „Getogether“ stimmt an Christi Himmelfahrt in Starnberg christliche Lieder an. © Bernhard Hayo/panthermedia

Starnberg - Der in der Region gastierende Gospelchor „Getogether“ gibt am Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), ein Konzert in Starnberg.

Es findet in der Friedenskirche statt. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. (kb)