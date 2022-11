Gospelkonzert mit den »Stephanus Voices« in der Friedenskirche in Starnberg

Die Stephanus Voices singen am Freitag in der evangelischen Friedenskirche in Starnberg. © Markus Neumann

Starnberg - Nach zwei Jahren Pause findet am Freitag, 25. November, um 20 Uhr in der evangelischen Friedenskirche, Kaiser Wilhelmstraße 16, in Starnberg wieder ein Benefizkonzert der Stephanus Voices zu Gunsten des Vereins „Seestern“ statt.

Anlass des Konzerts unter der künstlerischen Leitung von Michael Armann ist diesmal das 25-jährige Bestehen der Formation. Das sind 25 Jahre erstklassiger Gospel, Liebe zum Gesang und zur Spiritualität und natürlich 25 Jahre Fans und Zuhörer. Diesen Anlass wollen die Sängerinnen und Sänger ausgiebig feiern und mit den Gästen einen Abend lang durch die Bandbreite ihres Repertoires singen, tanzen und die eine oder andere Träne verdrücken.

Ein Gospelkonzert aus Dankbarkeit und Vorfreude

Sie widmen diesen Abend der Dankbarkeit und Vorfreude. Dankbarkeit, für 25 Jahre gemeinsame Musik mit mehr als 150 Sängerinnen und Sängern, rund 1000 Proben und vielen Konzerten. Vorfreude, selbstverständlich auf die nächsten 25 Jahre. Karten für 15 Euro gibt es im Seniorentreff, Hanfelderstraße 10, Starnberg, Telefon 08151/959611. (kb)