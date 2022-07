Gräfelfing feiert Altbürgermeister und Ehrenbürger Dr. Eberhard Reichert

Einst der jüngste Rathauschef Deutschlands

Gräfelfing – Drei Jahrzehnte lang hat er den Ort geprägt und ihm seine Handschrift verliehen: Im Alter von 30 Jahren wurde Dr. Eberhard Reichert 1972 einer der jüngsten Bürgermeister Deutschlands. Er sollte es dreißig Jahre lang bleiben. Jetzt zu seinem 80. Geburtstag hat die Gemeinde Gräfelfing ihren langjährigen Rathauschef Ehrenbürger mit einem Fest- abend gefeiert.

In eine Stichwahl musste Reichert nach seinem Amtsantritt nie wieder. Bürgermeister Peter Köstler, zahlreiche Kreisräte, aktuelle und ehemalig Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Verwaltung, Vertreter der Vereine, Kirchen und politischen Gruppierungen, ehemalige Weggefährten, Freunde und Familie feierten den Grandseigneur der Gräfelfinger Kommunalpolitik im festlich geschmückten Bürgerhaus.



Dabei erinnerte Köstler an seine Jugendzeit in Gräfelfing: „30 Jahre Bürgermeister in Gräfelfing – viele junge Gräfelfingerinnen und Gräfelfinger kannten bis dahin nur Dich an der Spitze der Gemeinde. Ich war einer von ihnen.“ Köstler selbst wurde am 30. August 1972 geboren. Die Verwaltung führte der spätere Träger des Bundesverdienstkreuzes Dr. Reichert mit Umsicht, Kompetenz und diplomatischem Talent. Auch in Gräfelfing herrschten in den 1970er Jahren turbulente, unruhige Zeiten mit heftigen kommunalpolitischen Fehden. Es galt, ortsprägende Gebäude zu bauen wie Schulen (Erweiterung des Schulcampus Lochham), ein weiteres Seniorenheim, die Betriebshof-Erweiterung (Wertstoffhof), das Jugendhaus an der Würm, die Jugendmusikschule, die Erweiterung des Friedhofs, der Feuerwehr-Neubau und vieles mehr. Die Verhinderung der Hochhäuser „Hänsel und Gretel“, die Freihaltung der Würmufer, die Reform des Baurechts und die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Wahrung des Gartenstadt-Charakters – all dies gehört zu Reicherts Erbe.



Er sei von tiefer Dankbarkeit erfüllt hinsichtlich seines Lebens als Bürgermeister in Gräfelfing, so der Geehrte. Sein besonderer galt seiner Ehefrau Christa und seinen vier Söhnen Kai, Jörg, Till und Bernd. „Bürgermeister ist der schönste Beruf der Welt“, sagte Eberhard Reichert am Ende des Abends.