Graffiti-Sprayer in Gilching werden auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Karfreitag beobachtet die Polizei zwei Jugendliche in Gilching beim Besprühen der Skater-Rampe. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Gilching - Am Karfreitag gegen 0.30 Uhr erwischt eine uniformierte Streife der Polizei Gauting zwei Jugendliche am Skaterplatz im Starnberger Weg in Gilching, die auf eine Rampe ein Graffiti sprühten.

Der 16-jährige Andechser und der 15-jährige Seefelder versuchten zwar zu flüchten, konnten aber durch die Beamten gestellt und festgenommen werden. Vor Ort fanden sich mehrere Spraydosen, die sichergestellt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Im Anschluss wurden die Jugendlichen zur Polizeiinspektion Gauting gebracht und die Eltern über die Festnahme informiert.

Polizei sichtet Mobiltelefone der Jugendlichen und ermittelt Sachbeschädigungen durch Graffiti

Eine Sichtung der Mobiltelefone der Jugendlichen ergab, dass sie bereits auch andernorts Graffiti gesprüht haben. Die beiden Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurden die beiden Sprayer ihren Eltern übergeben. (kb)