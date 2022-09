Größte Freiflächen-Fotovoltaikanlage im Landkreis Starnberg ist in Betrieb

Von: Petra Straub

In Geisenbrunn wird die größte Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Landkreis Starnberg in Betrieb genommen. Das wird gefeiert. © Andrea Jaksch

Geisenbrunn - Nun ist es offiziell: Die größte Freiflächen-Fotovoltaikanlage, die derzeit im Landkreis Starnberg existiert, wurde offiziell eingeweiht. Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Grundstückseigentümer kommen in Geisenbrunn zusammen, um die Inbetriebnahme des Projektes zu feiern.

„Es ist ein schönes Beispiel für umweltschonende Energie und ist ein wesentlicher Meilenstein für Erneuerbare Energien im Landkreis“, lobte Landrat Stefan Frey das Projekt. CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling dankte allen Beteiligten und erinnerte, dass Energiewende nur dann stattfinden kann, wenn die Kommunen zusammenhalten. Dies habe in Geisenbrunn reibungslos geklappt. Er mahnte auch an, dass die Realisierung von Erneuerbare Energie-Projekten einer schnelleren Planung bedarf. „Von politischer Seite muss man schneller und unabhängiger werden“, so Kießling weiter.

Der Strom wird in das Umspannwerk Argelsried eingespeist

Manfred Walter, Bürgermeister der Gemeinde Gilching, forderte ebenso mehr Schnelligkeit in Sachen Planung und Inbetriebnahme derartiger Projekte. Der zeitliche Ablauf lag nach Einschätzung des Ingenieurbüros Sing, das mit dem Bau der Anlage betraut war, im mittleren Bereich. Der erzeugte Strom wird in das naheliegende Umspannwerk in Argelsried in das Vorteilnetz eingespeist. Theoretisch könnte die Anlage rund 4000 Haushalte in Gilching mit Strom versorgen.



In Gilching schnellere Planung und Inbetriebnahme solcher Projekte gefordert

Johannes Ney vom Ingenieurbüro Sing sieht die schleppende Umsetzung von Projekten wie in Geisenbrunn als einen gravierenden Fehler der Politik. „Die Netzbetreiber haben es verschlafen. Seit 10 Jahren muss man wissen, dass Erneuerbare Energie nicht mehr aufzuhalten ist“, sagt Ney. Seiner Ansicht nach ist es nun das Gebot der Stunde im Stromnetz mehr auf Dezentralität zu setzen und den Ausbau von Inselnetzen voranzutreiben sowie die Speicherentwicklung deutlich zu fördern. (fl)

Die Photovoltaikanlage in Geisenbrunn erstreckt sich auf insgesamt auf 14 Hektar Freifläche. © Florian Ladurner