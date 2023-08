Große Kunst erleben am Kloster in Andechs

Von: Petra Straub

Teilen

Symposium „Kunst und Bier“: Die kleinen Künstler mit Evrim Kilic (v.l.), Thomas Stumbaum, Abt Johannes Eckert, Bürgermeister Georg Scheitz, Alfred Seidel, Ulrike Stöbele und Ulrike Kerzel. © Andrea Jaksch

Andechs – Derzeit lockt das Kloster Andechs nicht nur mit Bier, Brotzeit und Blasmusik auf den Heiligen Berg. Auf der Wiese zwischen Biergarten und großem Parkplatz kann man aktuell auch neue Kunstwerke zum Thema „Bier“ entdecken.

Drei internationale Künstler schufen die Skulpturen in den vergangenen Tagen vor den Augen zahlreicher Betrachter und nahmen sich auch viel Zeit für Kinder. Möglich wird das Symposium „Kunst und Bier“ des Klosters Andechs alljährlich durch viele Unterstützer. Gemeinde, Landkreis und Bezirk steuern Mittel bei, um die Veranstaltung realisieren zu können, viele Kunstschaffende wirken mit. Über 60 Skulpturen bildender Künstler zieren den Maibaumplatz mittlerweile. Sie alle wurden in den seit 2002 durchgeführten einwöchigen Veranstaltung geschaffen. Dabei waren die Kunstschaffenden immer in Klosterzellen untergebracht und erhielten das benötigte Arbeitsmaterial, eine Entschädigung und freie Verpflegung. Die Liste der Anmeldungen ist immer lang, doch lediglich drei können von der Jury berücksichtigt werden.

Evrim Kilic, Alfred Seidel und Ulrike Ströbele stellen in Andechs aus

Dieses Jahr erarbeitete Bildhauerin Evrim Kilic aus Istanbul die Holzskulptur „Young Artist“ aus einem Eichenstamm, Alfred Seidel aus Kellberg mehrere Bronze-Maßkrüge und Ulrike Ströbele aus Untergriesbach eine Sonnenuhr aus Granitstein, deren Schattenschlag etwa eine aus Ton modellierte Schweinshaxe zeigt oder die Zeit für Weißbier und Weißwürste.

Mindestens zwei Jahre lang können die neuen Kunstwerke der drei Kunstschaffenden in Andechs betrachtet werden. Das Arbeiten mit Kindern beim Symposium führte Abt Johannes Eckert vor einigen Jahren ein. Auch dieses Jahr waren sie selbst einen Vormittag lang die Künstler, durften sich beim Malen mit Wasserfarben und Modellieren mit Draht und Ton Tipps von den großen Vorbildern holen. „Wenn sich nur zwei Prozent der Bevölkerung für Kunst interessieren, muss man was machen“, erklärt der langjährige Symposiumsleiter Hubert Huber aus Fürstenzell die Motivation zu der Aktion mit Kindern. Er verbindet die Hoffnung damit, Kindern Zugang zur Kunst zu verschaffen und damit auch die Eltern und die Gesellschaft zu erreichen.

Ulrike Stöbele schuf in Herrsching eine Sonnenuhr aus Granitstein. © Petra Straub