Große Nachfrage: Marionettentheater in Starnberg gibt weitere Vorstellungen

Das Starnberger Marionettentheater erweitert die Spielzeit aufgrund großer Nachfrage. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa/ZB

Starnberg - Die aktuelle Inszenierung „Ammerprinz und Würmseekönig“ des Starnberger Marionettentheaters ist sehr beliebt. Alle Veranstaltungen sind nahezu ausverkauft. Doch jetzt gibt es weitere Spieltermine.

Der große Zuspruch freut das Ensemble natürlich sehr und deshalb werden zwei weitere Aufführungen für das interessierte Publikum angeboten: Am Samstag, 4. Februar, jeweils um 14 und um 16.30 Uhr.

Der Starnberger See droht auszutrocknen - was nun?

Beim „Ammerprinz und Würmseekönig“ treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer in gewohnter Manier auf einen beherzt agierenden Kasperl Larifari, der allerlei Späße auf der Bühne treibt und nebenbei noch die Welt rettet – zumindest aus seiner Sicht. In einer fernen Zeit, als es noch keine Eisenbahn, keine Autos und keine Computer gab, da ereignet sich am Würmsee – so hieß der Starnberger See früher – ein schier unglaubliches Drama. Der See verliert plötzlich sein Wasser und droht nahezu auszutrocknen. Die Bevölkerung ist ratlos, denn der See hat scheinbar ein Loch!

Margit Hofstetter hat die Geschichte vom Ammerprinz und Würmseekönig geschrieben

Also macht sich der mutige Kasperl Larifari gemeinsam mit seinem Gefährten Jan auf den Weg, um als Taucher den Seegrund abzusuchen. Ob ihre Mission erfolgreich sein wird? Das Stück „Ammerprinz und Würmseekönig“ stammt aus der Feder von Margit Hofstetter. Es wurde bereits 2002 geschrieben und durch das Starnberger Marionettentheater uraufgeführt. Das Stück ist für junges und älteres Publikum sowie für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Das Ensemble des Starnberger Marionettentheaters freut sich auf Besuch. © Stadt Starnberg

Veranstaltungsort: Theatersaal „Alte Oberschule“, (VHS Gebäude, 1. OG), Bahnhofsplatz 14, Starnberg. Kartenpreis: Erwachsene 10 Euro Kinder 5 Euro. Kartenvorverkauf: Tourist Information Starnberg, Hauptstraße 1, Starnberg, Telefon 08151/90600, E-Mail: touristinfo@starnbergammersee.de, Schlossberghallenverwaltung unter Telefon 08151/772-170 oder -159, E-Mail: schlossberghalle@starnberg.de. Verkauf nur mit Termin möglich. (kb)