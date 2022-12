»Wir sind dankbar« Große Unterstützung bei der Weihnachtstafel in Starnberg

Von: Lisa Livancic

Von Kindern für Kinder: Christiane Hofer (rechts) überreicht die Geschenke vom Waldkindergarten an Erika Ardelt. © Lisa Livancic

Starnberg – Bald ist es wieder so weit: Weihnachten steht vor der Tür. Um das zu feiern und den Gästen der Starnberger Tafel eine kleine Freude zu bereiten, haben sich neben den freiwilligen Mitarbeitern auch viele Privatpersonen, Charity Clubs und Firmen engagiert und mit Geld- und Sachspenden einen großen Beitrag geleistet.

Große Hilfsbereitschaft

Am Donnerstag feierte die Starnberger Tafel gemeinsam mit ihren Gästen eine kleine Weihnachtsfeier. Für die musikalische Untermalung sorgte die Starnberger Stadtkapelle mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Wie jedes Jahr verteilte Erika Ardelt, 1. Vorsitzende der Starnberger Tafel, die Texte der Lieder, damit auch alle Gäste gemeinschaftlich mitsingen konnten. Mit kurzen Grußworten bedankten sich der katholische Pfarrer Dr. Andreas Jall und die beiden evangelischen Pfarrer Simon Döbrich und Johannes de Fallois für die Arbeit der Starnberger Tafel und ihr unermüdliches Engagement. Auch die dritte Bürgermeisterin, Christiane Falk, zeigte sich in ihrer Ansprache begeistert von der großen Hilfsbereitschaft.

Die Stadtkapelle Starnberg begleitet die „Weihnachtstafel“ musikalisch und die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Starnberger Tafel verteilen die Tüten des Rotary Clubs Starnbergs. © Lisa Livancic

Privatperson spendete 170 Umschläge mit jeweils 10 Euro drin

Für die Gäste der Starnberger Tafel gab es bei der „Weihnachtstafel“, wie es Ardelt nannte, viele Geschenke, die nur durch Spenden von Privatpersonen oder Charity Clubs ermöglicht werden konnten. Ein großer Teil der Geschenke kam von den Wunschzetteln am Weihnachtsbaum der Raphael Apotheke: So wurden 51 Geschenke an Kinder und einige weitere an Senioren, die bei der wöchentlichen Lebensmittelausgabe der Tafel dabei sind, ausgegeben. Durch eine große Geldspende des Rotary Clubs Starnberg konnten die Mitarbeiter der Tafel 170 Weihnachtstütchen für ihre Gäste packen. Dabei handelt es sich um „Tüten mit Lebensmitteln, die es sonst nicht so oft gibt bei uns. Beispielsweise gutes Öl, besonderer Kaffee oder leckere Pralinen“, erklärt Ardelt. Durch eine Privatperson aus Starnberg konnten die Weihnachtstüten sogar noch besonderer werden. Der private Spender hat bei der Tafel 170 Umschläge mit jeweils 10 Euro und einem Zettel mit der Botschaft „Frohe Weihnachten“ abgegeben. „Ich bin begeistert, wie viele Gedanken sich gemacht werden und wie viel Mühe sich die Menschen geben“, so die 1. Vorsitzende.

Dr. Mathias von Lukowicz vom Rotary Club Starnberg, Erika Ardelt und Christina Bolz von der Starnberger Tafel freuen sich über die 170 Tüten mit besonderen Lebensmitteln für Familien, die durch den Charity Club ermöglicht wurden. © Lisa Livancic

„Wir sind sehr froh und dankbar“

Schon die Woche davor konnte die Tafel durch die Hilfe von der Firma Webasto 300 Päckchen an Bedürftige verteilen. Die Mitarbeiter der Firma packten kleine Geschenke für Mädchen und Jungen sowie – was besonders ist – auch für Frauen und Männer. „Normalerweise kriegen die Kinder und manchmal auch die Senioren etwas, aber das dieses Mal auch Erwachsene mittleren Alters profitieren, freut mich sehr“, so Ardelt. Auch Kindergärten im Landkreis packten Päckchen, die bei der Tafel verteilt werden konnten, um den Hilfsbedürftigen die Feiertage zu verschönern. „Viele Rentner bringen uns zum Beispiel ihre Energieersparnisse zur Weitergabe an Hilfsbedürftige“, erklärt die 1. Vorsitzende. „Wir, die Starnberger Tafel, sind froh und dankbar, gerade in schwierigen Zeiten von den Starnbergern unterstützt zu werden“, freut sich Ardelt.