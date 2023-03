177 Millionen Euro für Bahnhofsumbau und Seeanbindung in Starnberg

Großes Bürgerinteresse beim Infoabend zur DB-Einigung in Starnberg

Von: Thomas Lochte

Infoabend zur Seeanbindung: Viele Bürger machten sich auf den Weg in die Schlossberghalle, um sich die neuesten Infos von den Fachleuten zu holen. © Andrea Jaksch

Starnberg – Der erste Informationsabend zur Seeanbindung, den Stadt und Deutsche Bahn am Mittwochabend in der Schlossberghalle veranstalteten, ist auf enormes Bürgerinteresse gestoßen. Rund 400 interessierte Starnberger waren gekommen, um sich über die erzielte Einigung zwischen Bahn und Kommune sowie die daraus erwachsenden Möglichkeiten für die Stadt ins Bild setzen zu lassen.

Die Sitzplätze im großen Saal reichten nicht aus, als gegen 18.30 Uhr der Kommunikationsbeauftragte der Deutschen Bahn, Andreas Schneider, den Hauptteil des Abends eröffnete: In Abwesenheit des erkrankten 1. Bürgermeisters Patrick Janik vertraten dessen Stellvertreterin Angelika Kammerl sowie Stadtbaumeister Stefan Weinl den Part der Stadt – zuvor hatte es im Foyer der Schlossberghalle für die Bürgerinnen und Bürger eine Stunde lang die Möglichkeit gegeben, sich bei einem Rundgang an Stellwänden mit Planskizzen über die Zielsetzungen der „Seeanbindung“ zu informieren. Dann hatte zunächst Kammerl das Wort, die gewissen Spekulationen über das Fernbleiben des Rathauschefs gleich mal entgegentrat: „Der es am meisten bedauert, dass er heute Abend nicht hier sein kann, ist der Bürgermeister selber. Seiner Verhandlungskunst ist es zu danken, dass diese Einigung mit der Deutschen Bahn gelungen ist, und ich hoffe, dass Sie alle diese mittragen“, sagte die 2.Bürgermeisterin – und erntete einen einzelnen „Nein“-Zwischenruf aus dem Publikum. Kammerl räumte in diesem Moment ein, dass „noch längst nicht alles in trockenen Tüchern“ sei, und bat dann den Stadtbaumeister, die Inhalte der nach vier Jahren Verhandlungen erzielten Vereinbarung Bahn/Stadt sowie die weitere Vorgehensweise zur Seeanbindung zu skizzieren.Thomas Lochte

Starnberg erhält Glückwünsche von anderen Kommunen

Weinl machte deutlich, dass da ein steiniger Weg zurückgelegt worden war: „Kommunale Planungshoheit“ (Stadt) sei auf einen „bundesweit agierenden Konzern“ getroffen, und „Standard-Lösungen hätten sich nicht immer vertragen mit dem Wünschenswerten“. Doch als man Ende Januar eine Einigung zwischen den Verhandlungspartnern mit ihren jeweiligen Interessen verkünden konnte, so Weinl, da habe man sogar „Glückwünsche von anderen Kommunen“ erhalten. Ausgangspunkt für die Verhandlungen sei 2019 die 170-Millionen-Schadenersatzklage der DB gegen die Stadt gewesen, schilderte der Stadtbaumeister die seinerzeitige Lage: „Die Bahn musste ja damals klagen, um ihre Rechtsposition zu wahren.“



Mit der vertraglichen Einigung müsse die Stadt nun aber nicht mehr fürchten, verklagt zu werden – wenn „Vertragswirksamkeit“ eintrete, zu Deutsch: Wenn es der Stadt Starnberg gelingt, bis Ende 2024 die finanziellen Voraussetzungen für den Umbau des Bahnhofs See, das Wende- und Abstellgleis in der Nähe des Oberfelds sowie für die Seeanbindung zu schaffen. Andernfalls bestehe für beide Seiten ein Sonderkündigungsrecht, es müsste dann zwischen DB und Stadt erneut verhandelt werden, welche Konsequenzen aus Nichterfüllung der Bahnverträge von 1987 zu ziehen sind.



177 Millionen Euro für Bahnhofsumbau und Seeanbindung in Starnberg

Die insgesamt 177 Mio. Euro, die für den Bahnhofsumbau und die Seeanbindung benötigt werden, sollen laut vertraglicher Einigung nun wie folgt generiert werden: 50 Mio. Euro Erlös aus Grundstücksverkäufen der Stadt, bis zu 30 Mio. Euro aus dem Haushalt und weitere 97 Mio. Euro aus Fördermitteln von Bund und Freistaat, die man in diesem Jahr beantragen werde – gedacht sei hierbei an Städtebauförderung, Mobilitätsförderung (Bahnhofsumbau) und womöglich auch an Finanzmittel, die langfristig eine Landesgartenschau in Starnberg ermöglichen würden. Letztere Geldflüsse wären allerdings wohl erst nach einem Umbau des Seebahnhofs denkbar und würden allenfalls in die Gestaltung der dann deutlich erweiterten Seepromenade einfließen. Die verlockenden Visionen der Seeanbindung und des „konsensualen Projekts“ schilderte Weinl dem vollen Saal dann so: „Mit der Einigung zwischen Bahn und Stadt gibt es eine Kooperationsverpflichtung – beide Vertragspartner sind weiterhin gezwungen, gemeinsam Lösungen zu finden, auch wenn es mal unterschiedliche Auffassungen gibt.“

Ein Vorteil der Einigung aus städtebaulicher Sicht sei es, dass Starnberg die für die Seeanbindung benötigten Flächen in ihren Besitz und ihre Planungshoheit bekomme, so Weinl. Starnberg werde im Falle einer gelungenen Seeanbindung regelrecht einen Qualitätsschub erleben – etwa bei der Seepromenade: „Wer dort im Sommer unterwegs ist, wird feststellen, dass sie viel zu schmal ist, Fußgänger und Radfahrer vertragen sich dort gar nicht.“ Mit der Reduzierung der Gleise im Bahnhof See aber werde der Flächengewinn einer viel stattlicheren Promenade mit z.B. Begrünungselementen zugutekommen, einer Flaniermeile, die sich dann statt aktuell 13 Metern mit 29 Meter Breite gestalten ließe, selbst an der Engstelle beim Undosa noch mit 10 statt 5 Metern. Rad- und Fußgängerwege könne man getrennt voneinander anlegen. Auch der Kontext zum künftigen Museumsquartier sowie zum Bereich rund um den „Bayerischen Hof“ solle eine Rolle spielen, mit Sichtachsen vom und zum See. „Städtebaulich kommt wieder etwas in Bewegung“, so Weinl voller Vorfreude.

Einstieg in Regionalzüge wird zum Bahnhof Nord in Starnberg verlagert

Mit dem Umbau des Bahnhofs See wird der Einstieg für die Regionalzüge zum Bahnhof Nord verlagert, den Weinl als „Mobilitätsstandort“ bezeichnete: Dort bestehe „die Möglichkeit, die dann barrierefreien Zustiege für S-Bahn (96 cm erforderliche Bahnsteighöhe) und Regio-nalzug (76 cm) hintereinander anzuordnen“, so der Stadtbaumeister. Zum Aspekt „Wende- und Abstellgleis“, insbesondere von Anwohnern des Oberfeld mit einiger Sorge verfolgt, war Weinl erkennbar um Beruhigung der Gemüter bemüht: „Es ist dort gut in die vorhandene Topografie integrierbar, an dieser Stelle gibt es Richtung Pöcking nämlich einen leichten Abstieg der Gleisstrecke.“ Auch werde am Wende- und Abstellgleis „kein wesentlicher Bahnbetrieb stattfinden“, so Weinl. Zusammenfassend schwärmte der Stadtbaumeister von einem „Alleinstellungsmerkmal in Bayern“, das Starnberg sich mit der Seeanbindung schaffen bzw. zurückholen werde: Direkter Umstieg von der Bahn zum Schiff.



Starnbergs Bürgerschaft soll das Bahnprojekt mittragen

Um all dies zu erreichen sei eine „Mammutaufgabe aller politischen Kräfte“ zu bewältigen, sagte Weinl und appellierte damit auch an den guten Willen der Bürgerschaft, den Weg mitzugehen. Für die Einzelfragen bat man die interessierten Zuhörer dann erneut ins Foyer, wo laut Andreas Schneider „etwa zehn bis zwölf Spezialisten“ der Deutschen Bahn und der Stadt Starnberg sich zur Verfügung hielten. Diese Verfahrensweise schmeckte zwar nicht allen Bürger/Innen, aber sie nutzen die Gelegenheit dann doch noch gut zwei Stunden lang. Bürgermeister Janik hat ausrichten lassen, dass es am 23. März eine Bürgerversammlung geben werde, bei der – bis dahin hoffentlich gesundet – dann persönlich den Fragen stellen werde.