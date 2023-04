Großes Flohmarkt-Wochenende der Nachbarschaftshilfe in Weßling

Nicht nur Fahrräder werden am Flohmarkt-Wochenende in Weßling angeboten. Am Sonntag findet ein Flohmarkt auf privaten Grundstücken statt. (Symbolfoto) © Michael Gstettenbauer/Imago

Weßling - Zum großen Flohmarkt-Wochenende lädt die Nachbarschaftshilfe Weßling am Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, ein. Am Samstag stehen am Seehäusl Fahrräder im Mittelpunkt, am Sonntag findet ein Straßenflohmarkt auf Privatgrundstücken statt.

Am Samstag, 22. April, dreht sich zwischen 15 und 17 Uhr bei der Nachbarschaftshilfe im Seehäusl in Weßling (Am Seefeld 1) alles ums Fahrrad: wer eines sucht, egal ob Mountainbike oder Kinderrad, oder aber seinen alten Drahtesel verkaufen möchte, ist beim Flohmarkt richtig.

In Weßling wird das Fahrrad fit gemacht für die neue Saison

Auch wer sein Rad fit für den Frühling machen will, ist willkommen: Das Team der Radl-Werkstatt steht für kleinere Reparaturen – Platten, Schaltung oder Bremsen einstellen – zur Verfügung. Und in kurzen Schulungen kann man ein Zertifikat für das Lastenpedelec Nachbarschaftshilfe erwerben, um es sich künftig kostengünstig auszuleihen.

Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen. Räder, die verkauft werden sollen, können am Vorabend (Freitag, 21. April) zwischen 18 und 19 oder am Veranstaltungstag selbst ab 14 Uhr direkt im Seehäusl abgegeben werden.

Großer Straßenflohmarkt am Sonntag, 23. April, inWeßling

Am darauf folgenden Sonntag, 23. April, lädt die Nachbarschaftshilfe Weßling von 10 bis 15 Uhr zu ihrem jährlichen Straßenflohmarkt ein. An vielen Privatgrundstücken in allen Ortsteilen und im Garten der NBH (Am Seefeld 1) gibt es jede Menge interessanter Dinge zu besichtigen und zu erwerben. Im Seehäusl gibt es zudem Kaffee und Kuchen.

Wer ausstellen möchte, kann seinen Stand ohne Anmeldung gut sichtbar am eigenen Grundstück aufbauen. (kb)