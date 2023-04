Großes Interesse an Info-Veranstaltung zum Klinik-Neubau in Herrsching

Von: Oliver Puls

Teilen

Gut besucht war die Info-Veranstaltung der Gemeinde Herrsching zum Krankenhaus-Neubau in der Martinshalle. © Photographer: Andrea Jaksch

Herrsching – Das Interesse am Klinik-Neubau in Herrsching war groß am Mittwochabend. Der Einladung zur Info-Veranstaltung der Gemeinde zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung folgten rund 170 Interessierte in die Martinshalle. Nach der Vorstellung der Planung hatte das Publikum Gelegenheit, dem hochkarätig besetzten Podium ihre Fragen zu stellen.

Vor allem das Thema Verkehr und Lärmschutz bewegte die Besucher, außerdem die fachliche Ausrichtung der Klinik, die Wohnsituation der Mitarbeiter sowie die Verwertung der frei werdenden Klinik-Gelände in Seefeld und Schindlbeck am Ammersee.

Auf dem rund 26.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Staatsstraße nach Seefeld, dem Gewerbeareal und dem Naturschutzgebiet wird bis 2029 ein dreigeschossiges 200-Betten-Klinikum entstehen (Baubeginn 2025), das die Schindlbeckklinik und das Krankenhaus in Seefeld ersetzen soll. Das Raumprogramm ist bereits mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium abgesprochen und umfasst eine bebaute Fläche von etwas mehr 12.000 Quadratmeter. Integriert ist mit 360 Quadratmeter eine Rettungswache und ein medizinisches Versorgungszentrum auf 625 Quadratmeter. Bauherr ist der Landkreis Starnberg, das Haus gehört zum Verbund Starnberger Kliniken. Bürgermeister Christian Schiller und Landrat Stefan Frey betonten die Bedeutung des Klinik-Standorts, nicht nur für Herrsching und Seefeld, sondern für den gesamten Landkreis-Westen. Ein Standort, der Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau garantiere, sagten beide.

Architekt und Planerinnen sprechen idealen Bedingungen für den Klinik-Standort

Frey betonte auch, dass ein Krankenhausbau derzeit ein gewisses Risiko berge. Grund dafür sei die vom Bundesgesundheitsministerium angestoßene Krankenhausreform, die vor allem auf kleinere Häuser abziele. „Kleine Kliniken haben demnach kaum Zukunft, vor allem dann nicht, wenn sie nur eine Fachrichtung anbieten“, sagte der Landrat. Aber die Kommunen könnten mit ihren Planungen– unter anderem auch wegen der stark steigenden Baupreise – nicht warten, bis irgendwann einmal eine Reform vorgestellt werde. Sicher ist, es gibt ein Fördermittel vom Bund. Das Ziel lautet daher, „eine fertige Planung zu haben, um dann loslegen zu können“.



Über die „sehr schöne natürliche Situation“ zum angrenzenden Moos und dem Landschaftsbild insgesamt freute sich Architekt Martin Friedenberger. Das Büro Dewan-Friedenberger hat sich unter anderem auf Krankenhausbauten spezialisiert. Ideal sei der Standort durch eine sehr gute Anbindungsmöglichkeit über die Seefelder Straße, die Autobahnen A95 und A96 sowie dem S-Bahn-Anschluss.



Die Erschließung beschäftigte denn auch in der anschließenden Fragerunde. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens bereits heute, werde sich auch durch den Klinikbetrieb nicht viel ändern. Einen eigenen Hubschrauberlandeplatz werde es ebenso wenig geben wie eine Verlängerung der Klinikstraße ins angrenzende Gewerbegebiet. Wo die aktuell 14 geflüchteten Familien unterkommen werden, die auf dem Gelände in Containern untergebracht sind, konnte Landrat Frey ebenso wenig beantworten wie die Frage einer Besucherin, wann es einen direkten Radweg von Seefeld nach Herrsching geben wird. Insgesamt wurden Planung, Gestaltung und Freiflächenkonzept positiv aufgenommen.