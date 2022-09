Großes Leseclub-Abschlussfest in Starnberg mit Zauberer, Verlosung und Preisen

Eine spannende Zaubershow erwartet die Kinder beim Leseclub-Abschlussfest der Starnberger Stadtbücherei. (Symbolfoto) © IMAGO/Addictive Stock

Starnberg - Die Stadtbücherei Starnberg lädt Kinder am Samstag zu einem großen Fest mit Zauberer, Verlosung und Preisen in die Turnhalle der Mittelschule ein.

Dabei handelt es sich un das Abschlussfest des Sommerferien-Leseclubs. Es beginnt am Samstag, 24. September um 15 Uhr in der Turnhalle am Hirschanger 6. Die teilnehmenden Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Zauberkünstler Christopher und seinem gefiederten Zauberassistenten Hecktor.

Urkunden für kleine Leseratten aus Starnberg

Alle Kinder, die im Aktionszeitraum vom 19. Juli bis 10. September mindestens drei Bücher gelesen und ihr Sommer-Journal abgegeben haben, erhalten für ihr Lese-Engagement eine Urkunde von Zweiter Bürgermeisterin Angelika Kammerl überreicht.

Eintrittskarten für das Legoland in Günzburg zu gewinnen

Daneben werden tolle Preise verlost. Als Hauptpreis gibt es zwei Eintrittskarten für das Legoland Günzburg zu gewinnen. Zudem werden Preise für die die beste Buchbewertung im Story-Check, die Kreativ-Pinnwand und ein Gesamtpreis für das schönste Sommer-Journal vergeben.



Anmeldung ist noch bis 23. September möglich

Der Einlass zum Abschlussfest ist nur für angemeldete Mitglieder des Sommerferien-Leseclubs möglich. Eine Anmeldung zum Abschlussfest ist per E-Mail an buecherei@starnberg.de oder telefonisch unter 08151/3049 bis zum 23 September möglich. Ein Besuch der Veranstaltung ist ausgeschlossen, wenn man in den vergangenen 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten hatte oder Symptome aufweist (auch bei milden Symptomen).

Der Sommerferien-Leseclub in Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbandes und wird von der Bayerischen Staatsbibliothek/ Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen konzipiert. Nähere Informationen gibt es während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei unter Telefon 08151/3049 oder per E-Mail an buecherei@starnberg.de. (kb)