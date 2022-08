Großes Radrennen führt im Landkreis Starnberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Das Herren-Radrennen European Championship 2022 führt durch den Landkreis Starnberg und beeinträchtigt den Verkehr. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Starnberg - Ein Herren-Straßenradrennen in München und Umgebung führt in den kommenden Tagen auch im Landkreis Starnberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Laut Polizeiinspektion Starnberg finden die European Championsships 2022 von Donnerstag, 11. August bis Sonntag, 21. August in München und Umgebung statt. Am Sonntag, 14. August führt das Herren-Straßenradrennen von Murnau nach München auch durch einen Teil des Landkreises Starnberg.

Am 14 August sind die Radfahrer im Landkreis Starnberg

Die Rennstrecke verläuft von Münsing kommend auf der Staatsstraße über Allmannshausen – Berg – Kempfenhausen – Percha und Wangen weiter nach München. Eine halbe Stunde vor dem Spitzenfahrer wird die Strecke voll gesperrt werde, teilt die Polizei mit. Das Befahren ist dann genauso wenig möglich wie das reine Überqueren. Auch wird während der Sperrphase das Verlassen der A 952 an der Anschlussstelle Percha nicht möglich sein, ebenso die Fahrt von Starnberg nach Percha. Ausnahmen bestehen für Rettungskräfte im Einsatzfall.

A 952 kann bei Percha nicht verlassen werden

Die Sperrungen im Bereich Starnberg werden von Kräften der Polizeiinspektion Starnberg und Feuerwehrkräften durchgeführt. Diese werden keinerlei Ausnahmen zulassen, entsprechende Anfragen an einzelne Posten sind nicht zielführend.

Fahrzeuge werden notfalls abgeschleppt

Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung der Radrennen werden auf der Radrennstrecke Haltverbote aufgestellt. Diese befinden sich in der Buchhofstraße in Percha sowie in Wangen. Entlang der Radrennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. (kb)