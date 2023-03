Grüne in Starnberg stimmen Haushalt aus Verzweiflung zu

Von: Thomas Lochte

97,39 Millionen Euro umfasst das Volumen des gemeindlichen Haushalts von Starnberg im aktuellen Jahr, für den sich dieser Tage eine Mehrheit fand. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Starnberg - Zwar wurde der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 97,39 Mio. Euro (minus 5,2 Prozent zu 2022) vom Plenum mit 16:8 beschlossen, doch auch dies erfolgte nur unter gewissen Bauchschmerzen und gegen die Stimmen von immerhin einem Drittel des Stadtrats - WPS, BMS, BLS sowie die fraktionslose Anke Henniger (die FDP-Mitglied ist) und die Grüne Ursula Lauer.

„Wir stimmen nicht aus Überzeugung zu, sondern aus Verzweiflung“, tat der Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat, Franz Sengl, kund, als es um die Verabschiedung des Etats 2023 und des Finanzplanes für die Jahre 2024 bis 2026 ging.

Zügige Abwicklung durch Klausur

Einig war man sich im Grunde nur darin, dass die Wochenend-Klausur zur Beratung von Haushalt und Finanzplan Ende Januar diesmal für zügige Abwicklung gesorgt hatte: „Das sollten wir beibehalten“, so der Tenor quer durch die Fraktionen, die dergleichen auch schon viel zäher erlebt hatten. Als es dann um die Bewertung des „Opus Magnum“ ging, ergriff zunächst der zurückhaltend auftretende Kämmerer Thomas Deller das Wort: „Einmal im Jahr kann ich mich an Ihnen rächen – mit einem langweiligen Vortrag“, leitete Deller an Stadträte und Zuhörer gewandt seine Erläuterungen zu Etat und Finanzplan ein, dabei barg das, was er zu resümieren hatte, durch aus Zündstoff: Während nämlich der Verwaltungshaushalt 2023 um 4,85 Prozent auf 83,22 Mio. Euro anschwillt, reduziert sich der Vermögenshaushalt um sage und schreibe 39,37 Prozent auf 14,16 Mio. Euro. Dies hat unter anderem etwas mit unaufschiebbaren Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben der Stadt zu tun, wie aus der Auflistung Dellers der „höchsten Ausgaben“ hervorgeht: Sie hat heuer eine Mio. an „Investitionszuschüssen für den Breitbandausbau“ zu leisten, Anschaffungen für die Feuerwehr in Höhe von 951.000 Euro, 919.000 Euro an Darlehen zu tilgen; hinzu kommt Grunderwerb für 899.000 Euro, kommen Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle der Grund- und Mittelschule in Höhe von 850.000 Euro, Wohnungs- und Gebäudesanierungen im allgemeinen Grundbesitz für 725.000 Euro, die Sanierung und Fertigstellung der Schlossberghalle (610.000 Euro), die Erweiterung/Umrüstung der Straßenbeleuchtung (500.000 Euro) und Straßensanierungen (500.000 Euro), um nur die größten Ausgabeposten zu nennen.

Grundstückserlöse in Starnberg im Wert von 3,21 Millionen Euro geplant

Dem allem stehen im Vermögenshaushalt immerhin Einnahmen gegenüber, deren größte „Hausnummern“ in diesem Jahr angesetzte Grundstückserlöse im Gesamtwert von 3,21 Mio. Euro, staatliche Zuweisungen für den Breitbandausbau (942.000 Euro), für die Digitalisierung der Schulen (784.000 Euro) und für „Sanierungen im allgemeinen Grundbesitz“ (486.000 Euro) sein werden.

Im Verwaltungshaushalt stellt die deutlich gestiegene Kreisumlage (22,38 Mio. Euro, ein Plus von 7,82 Prozent gegenüber der Umlage 2022!) mit 27 Prozent die größte Ausgabeposition dar, danach folgen mit 25 Prozent bereits die Personalausgaben in Höhe von 21,2 Mio. Euro (plus 1,57 Mio. Euro bzw. 8 Prozent). Kämmerer Deller spricht davon, dass die Lage „deutlich besser“ aussehe, wenn es im Laufe des Jahres um die Einzelplanung gehen werde: Dann werden im Haushalt skizzierte Ausgaben womöglich gar nicht abgerufen. „Diese Zahlen schrecken uns alle nimmer“, riet Deller zur Gelassenheit – er meinte offenbar die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1,74 Mio. Euro, die vermutlich gar nicht in Anspruch genommen werden muss: Falls doch, würde sich der Schuldenstand der Stadt von derzeit 13,34 Mio. Euro (ohne Wasserwerk gerechnet) auf 14,15 Mio. Euro zum Jahres-ende 2023 erhöhen, die Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 569 auf 604 Euro. Starnberg läge damit um 9,4 Prozent über dem Landesdurchschnitt (552 Euro) der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern.

Starnberg plant eine Rücklagenentnahme von 4,28 Millionen Euro

Um den Vermögenshaushalt auszugleichen, ist heuer eine Rücklagenentnahme von 4,28 Mio. Euro fällig, was die Rücklagen auf dann nur noch 5 Mio. Euro weiter abschmelzen ließe. Laut Deller läge man dann aber immer noch deutlich über der gesetzlich verlangten Mindestrücklage von 756.000 Euro.



Die Inflationsentwicklung, aber auch der Wettstreit unter den Kommunen um attraktive Arbeitsangebote für kommunale Beschäftigte treiben in Starnberg erkennbar die Personal- und andere Kosten nach oben – was in der Kommentaren zum Stadthaushalt 2023 deutlich zum Ausdruck kam: „Wir werden als Kommunen bei der Finanzierung gerne mal alleine gelassen“, kritisierte Thomas Beigel (CSU) in seiner Eigenschaft als Finanzreferent des Stadtrats und folgerte: „Wir mussten daher etliche unpopuläre Entscheidungen treffen“, vor allem bei den sogenannten freiwilligen Leistungen. Beim aktuellen Haushalt habe man „den Weg zwischen Notwendigem und Wünschenswertem gefunden“, bedankte Beigel sich für das „spitze Rechnen“ bei der Klausurtagung. Thorsten Schüler bemängelte namens der UWG, dass sich die Personalkosten der Stadt „in den letzten Jahren fast verdoppelt“ hätten und zog den Schluss: „Da wäre wohl mehr Effizienz gefragt!“ Ähnlich Michael Mignoli (BLS): „Ob Personalkostensteigerung der richtige Weg ist?“ Man verschiebe andererseits wichtige Maßnahmen, weil kein Geld dafür da sei. Auch die erhofften Gewerbesteuereinnahmen aus dem „Moosaik“-Projekt dürften diese Finanzlücken nicht schließen, so Mignoli, der zu einer drastischen Feststellung gelangt war: „In der freien Marktwirtschaft würden wir sehenden Auges in die Insolvenz laufen!“



„Wir dürfen nicht auf das Wunder von Schorn hoffen“

Franz Sengl (Grüne) zog ebenfalls tüchtig vom Leder: „Wir haben uns für zig Millionen Euro ein Luxus-Bad geleistet, das uns zwei Mio. Euro Unterhalt im Jahr kostet“, zürnte Sengl über die Ausgabenpolitik der letzten Jahre, derweil habe die Gemeinde Berg mit dem Bau von vier Windrädern Einnahmen generiert. „Wir dürfen auch nicht auf das Wunder von Schorn hoffen“, erteilte der Grüne den Visionen von künftig sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen eine klare Absage: „In München stehen schon jetzt 1 Mio. Quadratmeter Gewerbeflächen leer!“ Josef Pfister (Bündnis Mitte Starnberg) störten noch andere Dinge am Haushalt 2023: Dieser sei „weder wahr noch klar“ und entspreche nicht „unserer Auffassung von einem seriösen, ausgeglichenen, verantwortlichen Haushalt“, so Pfister, er vermisse „jegliche Aktivitäten beim sozialen Wohnungsbau und bei Thema Barrierefreiheit“ – außerdem konstatierte der Ehemann der ehemaligen Rathauschefin Eva Pfister in einer Art Vergleich zu früher: „Immer mehr Personal, immer weniger Leistung für die Bürger!“



Finanzplan: 2026 Schuldenstand von 46,83 Millionen Euro in Starnberg

Wie BLS und BMS lehnte auch die WPS den Etat-Entwurf ab: „Einem Haushalt, dem Steuererhöhungen zu Grunde liegen, kann die WPS nicht zustimmen“, sagte Michael Landwehr namens seiner Fraktion knapp und verwies wie Anke Henniger (fraktionslos) auf die erst vor kurzem erfolgte drastische Erhöhung der Hebesätze und der Zweitwohnungssteuer. Hennigers FDP-Parteikollege Marc Fiedler befand den Etat 2023 im Gegensatz zu ihr für gut: „Ein Haushalt, dem ich guten Gewissens zustimmen kann.“ Tim Weidner (SPD) stimmte wie seine Fraktion zwar für den Haushalt und die Finanzplanung, mahnte aber mit Blick auf schmerzhafte Einschnitte im sozialen und kulturellen Bereich: „Wir müssen den Freistaat immer wieder an seine Pflichten erinnern. Es droht ein schleichender Tod, wenn wir uns diese Einrichtungen nicht mehr leisten können.“ Weidner hatte offenkundig schon den Finanzplan 2024 bis 2026 vor Augen: Dann wird die Stadt Starnberg nämlich auf Grund zwingend erforderlicher Darlehensaufnahmen zum Stichtag 31.12.2026 auf einem Schuldenstand von 46,83 Mio. Euro angekommen sein.